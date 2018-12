El mensaje de Gloria Camila con el que pone fin a los rumores de mala relación con su padre

Gloria Camila y su padre Ortega Cano siempre han estado muy unidos. De hecho, no dudan en reencontrarse siempre que los compromisos de ambos se lo permiten. Mucho se ha hablado de la relación que podrían tener padre e hija después de la boda que el torero celebró con Ana María Aldón.

Leer más: Colate sobre Gloria Camila: “Siento mariposas en el estómago”

Ajenos a los rumores, la joven, que ha estado centrada en los rodajes de ‘Ven a cenar conmigo: edición Gourmet’, ha querido dedicar un bonito mensaje a su padre con motivo del 65 cumpleaños, que celebra este 27 de diciembre. Junto a la bonita dedicatoria que pone fin a los rumores de distanciamiento, Gloria Camila ha quiero mostrar algunas imágenes de algunos ratos que han pasado juntos.

Leer más: Gloria Camila Ortega, en ‘Ven a cenar conmigo. Gourmet edition’: “Mi familia está rota”

“Como una ola, tu amor llegó a mi vida… Podría empezar así, diciéndolo de tal manera que además es cierta. Hoy es el cumpleaños del hombre de mi vida, mi confidente, mi gruñón cuando hago las cosas mal, mi primer fan cuando las hago bien, mi debilidad, mi maestro, mi valiente, mi amigo, MI PADRE! Creo que tú y todos sabéis el amor que te tengo, que por ti muevo montañas, que si te caes, yo te levanto, como las miles de veces que he caído yo, y tú me has levantado! Te amo papá, te amo muchísimo, y siempre te amaré! No me faltes nunca”, ha escrito Gloria Camila, demostrando que siguen manteniendo una relación estupenda.

Siguen estando muy unidos

Ha compartido unas bonitas fotos de Ortega Cano junto a Rocío Jurado

Junto a fotos actuales, Gloria Camila ha querido dedicar la publicación a su madre, Rocío Jurado, que también aparece en algunas imágenes. Entre ellas, una de sus padres, y otra de lo más navideña, en la que vemos al torero, a ‘la más grande’, y a Gloria Camila y José Fernando cuando eran pequeños. Una estampa con la que no puede evitar emocionarse.

Una imagen especial, en la que aparece su la familia Un padre de lo más moderno

Más contenido .....