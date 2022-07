Ana María Aldón ha roto su silencio. Después de unas semanas complicadas en las que incluso ha tenido que apartarse de su trabajo en televisión por prescripción médica, la mujer de José Ortega Cano se ha sentado en un plató. Curiosamente no ha sido en el de ‘Viva la vida’ -donde trabaja desde finales de 2020- sino en el de ‘Déjate querer’. Allí ha querido lanzar un rotundo mensaje a sus compañeros.

Desde que optara por apartarse de los focos de la pequeña pantalla, Ana María Aldón ha sido cuestionada. Ahora su respuesta es tajante. En el programa han emitido un previo inédito de su entrevista con Toñi Moreno donde reconoce que no se han sentido bien con los comentarios que ha escuchado por parte de sus compañeros a quien dirigía las siguientes palabras: “Ojalá que no estén nunca donde me encuentro y menos donde me he encontrado hace un mes. Que no tengan que vivirlo en sus carnes. Si no entienden es porque no hablo y no cuento”.

El delicado momento de Ana María Aldón

Rencillas familiares, exposición mediática, crisis matrimonial… Una serie de factores han hecho que Ana María Aldón haya tocado fondo. Uno de sus mayores temores era volver a caer en el pozo de la depresión, tal y como ha contado en reiteradas ocasiones. Fue el pasado 25 de junio cuando la andaluza faltó por primera vez a su trabajo en ‘Viva la vida’. «No puede más», reconoció entonces Emma García nada más arrancar el espacio vespertino de Telecinco. Desde entonces muchas incógnitas han envuelto su baja. Se dijo que no estaba en condiciones de acudir al trabajo, pero en su momento no se dieron a conocer los motivos principales. Sus compañeros también señalaron que no habían podido contactar con ella y que llevaba varios días con el teléfono apagado.

Su representante, Marc Florensa, ha querido pronunciarse para defenderse de ciertas críticas. Ha reconocido que «cada entrevista y cada acción» realizada por Ana María ha sido aceptada por ella. No solo eso, también ha recibido la aprobación de su entorno más cercano. Además, ha aprovechado para negar que haya filtrado información a ningún medio de comunicación. Ha contado que siempre que ha tenido que dar información ha hablado previamente con su representada. «A veces por petición de Ana María, he hablado con la persona en concreto y luego he vuelto a hablar con ella para explicarle un poquito la resolución del conflicto”. Concluye su discurso indicando que siempre ha intentado hacer lo mejor para la mujer de José Ortega Cano. «Estoy muy contento del resultado y ahora lo único que nos queda es esperar a que se mejore y que pronto podamos volver a verla feliz, guapa y tan elegante como ella es”.