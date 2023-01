La ‘BZRP Music Sessions #53’ sigue siendo la conversación del momento y la sociedad se ha mostrado dividida con la nueva canción de Shakira. Son muchos los rostros conocidos los que han salido a la palestra para opinar sobre la letra de la canción y las menciones directas a Piqué y su nueva ilusión, Clara Chía. A este respecto, Emma García ha sido la última en pronunciarse y ha asegurado que espera que no le pase factura a nivel personal.

No podía ser de otra manera y Emma García también ha querido dar su opinión sobre el tema del momento. En un primer momento, la presentadora ha dejado claro que es una fiel seguidora de Shakira y de su música, aunque luego ha reconocido que no está del todo convencida con la forma que ha tenido de contar su historia con Piqué por lo que puedan pensar los dos hijos que tienen en común. «Más mensajes no les puede mandar… Si nos está viendo Shakira, le voy a decir una cosa: Es una artista inigualable, factura profesional ya lo estamos viendo, pero factura personal espero que no te pase«, explicaba la conductora de ‘Fiesta’.

Emma García siempre ha sentido devoción por Shakira, pero entiende que los hijos que tienen en común deberían ser la prioridad de ambos: «Me gusta mucho. Ojalá hayas hecho lo que tienes que hacer. Veo un dolor en esa canción… hay ciertas cosas que no me gustan, pero que me encantaría que me las explicara porque tendrá que ver con todo el sufrimiento que lleva acarreando». Tras esto, confesaba que era lo que menos le había gustado del tema: «Lo único que me chirría son los niños, dejándolos aparte me gusta todo».

La presentadora de Telecinco no es la única que ha opinado de esta forma. Hace unas horas, María Pombo también expresaba su opinión de la canción y llamaba «circo» a todo lo que estaba ocurriendo. «Ni siquiera había tenido tiempo de escuchar esta bomba y me estoy enterando de todo ahora. Lo único que puedo decir, sin meterme en la vida de ellos (que aunque creamos que lo sabemos todo habrá mucho detrás) es que entiendo el rencor de Shakira, pero ahora que soy madre no puedo evitar pensar en sus hijos. Me da mucha pena que tengan que vivir este circo y, sobretodo, que siendo tan niños tengan tanta información de un problema de sus padres. Yo cuando veía a mis padres que se enfadaban por cualquier chorrada se me partía el corazón. O sea que imaginaros esos niños todo lo que deben de estar sintiendo», escribía en sus historias de Instagram.

Las cifras record de Shakira

Shakira ha logrado posicionarse en el número de 1 de canciones más escuchadas de Spotify. Más allá de las cifras que ha conseguido, con las que además se podría haber embolsado la friolera cantidad de 2 millones de dólares en menos de 48 horas. Sin lugar a dudas, la letra de su canción tiene más razón que un Santo: «Las mujeres no lloran, las mujeres facturan». Y la cantante está facturando mucho dinero en su venganza al que fue su pareja, Gerard Piqué. Pero no únicamente está feliz por el beneficio económico que está consiguiendo, sino porque ha recibido mucho apoyo por parte de los compañeros de profesión.