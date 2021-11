El mensaje de Carlota Corredera a quien defendió a Antonio David Flores en la marea azul

Desde diferentes puntos de España casi 400 personas se acercaron a Málaga este fin de semana para apoyar a Antonio David Flores y a su familia. Hablamos de la ‘marea azul’, movimiento que se ha manifestado en contra del acoso mediático que consideran que están sufriendo él y los suyos. Al grito de «la unión hace la fuerza» o «no más machaque», fueron cientos las personas que quisieron defender al malagueño, pero ¿qué opina Carlota Corredera de esta concentración? La gallega ha lanzado un zasca a aquellos que defienden a ultranza al ex de Rociito, unas palabras que podrían levantar de nuevo asperezas en el ex guardia civil.

A pesar de que para Antonio David Flores este gesto tiene un gran significado, hay otros famosos que tienen una lectura distinta del último movimiento de la marea azul. Ejemplo de ello Carlota Corredera, que no alcanza a entender el motivo por el que han salido a la calle para reivindicar algo que no denunciaron en su día con Rociito. «Creo que la gente tiene todo el derecho del mundo a concentrarse y apoyar lo que crean oportuno. Creo que se habla de acoso mediático, me gustaría saber si la gente que salió ayer a la calle también hubiesen salido o por qué no salieron cuando se acosó a Rocío mediáticamente. Me llama la atención. Cada uno tiene que estar en la parte de la historia que considere, yo como dijo María Patiño, yo sé que estoy en el lugar correcto de la historia», ha dicho. De este modo, deja clara su posición y vuelve a mostrar su apoyo públicamente a su amiga, Rocío Carrasco.

Una vez más Carlota Corredera ha vuelto a demostrar que es una de las defensoras más férreas de la hija de Rocío Jurado. Rociito ya está inmersa en las grabaciones de la segunda temporada de la docuserie, ‘En el nombre de Rocío’, un formato que antes de estrenarse ya está provocando problemas en los juzgados. Y es que incluso se ha enfrentado a su hermana Gloria Camila, quien le ha pedido a través de su abogado ver los diarios de su madre antes de que vean la luz en televisión.

Eso sí, Antonio David no es la única persona a la que se ha apoyado. Olga Moreno y Rocío Flores acapararon también todas las miradas este fin de semana y, además, se mostraron muy agradecidas con esta multitudinaria reunión en la Costa del Sol. No se sienten solas, a pesar del durísimo momento familiar que atraviesan y han vuelto a gritarlo al mundo. Cabe recordar que esta manifestación fue convocada por Antonio David Flores a través del canal de su canal de Youtube, donde cada vez tiene más suscriptores.