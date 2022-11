La caja de Pandora se ha abierto en la vida de Belén Rodríguez. Tras conocerse que le prestó 100.000 euros a Kiko Hernández todas las miradas están puestas en la periodista. Más aún desde que esta enviara un burofax a La Fábrica de la Tele, productora de Telecinco, pidiendo que se la respete, y lanzando advertencias muy serias. Su gesto no ha gustado a Belén Esteban, quien le ha mandado un duro mensaje desde el plató del programa. «He hablado con ella. Yo me quedé a gusto, ni con gritos ni sin gritos. Tengo una conversación privada con ella hablando de este tema. Le dije lo que yo pensaba», ha revelado.

«Sé que ha estado en Málaga con Marisol y estoy muy contenta de que está con ella. Me parece muy bien, porque creo que la gente que está allí con ella no le está haciendo bien. Si ella me hubiera cogido el teléfono, y sé que nos está viendo… el mejor consejo que le puedo dar porque la conozco desde hace 25 años, es este», ha espetado la de Paracuellos. «Lo único que te digo, Belén, es: deja de mandar burofax, rodéate de la gente que te quiere, tómate unos días. Todos en la vida nos equivocamos y esta vez has metido la pata».

Belén Esteban: «Ella tenía ganas de hablar»

Belén ha contado que en la charla que mantuvo con su compañera, esta no le pidió perdón, pero sí tuvieron tiempo de hablar largo y tendido: «Ella tenía ganas de hablar». Asimismo, ha revelado que Belén Rodríguez ha desmentido casi todas las cosas que se han dicho en el programa, «pero yo le he dicho a muchas cosas que no».

«Yo me he equivocado muchísimas veces con amigos. No quiero culpar a nadie porque cuando me ha pasado algo con alguien y lo he tenido que decir en la tele, lo he dicho. Creo que tiene que dar un paso adelante. Tiene que dejar de mandar burofax y tonterías de esas y rodearse de la gente que es su amiga realmente y le dice las cosas de verdad», sentencia la ex de Jesulín. En varias ocasiones ha hecho hincapié en que las compañías que tiene no son las mejores: «Ella se está rodeando de gente que le ha dicho que lo ha hecho muy bien y no lo ha hecho bien, ha metido la parta».

Jorge Javier Vázquez bloquea a Belén Rodríguez: «No tiene cabida en mi vida»

Sobre este asunto se ha pronunciado también Jorge Javier Vázquez. El presentador ha bloqueado a su amiga después de que esta le enviara un mensaje de «profunda humillación y un ataque a lo más profundo de tu dignidad como ser humano». Decepcionado, el de Badalona lamenta la actitud de Belén Rodríguez. «Si hay una persona que ha dado la cara por ella he sido yo durante muchísimos años. He sido una persona que he intentado que en los programas de televisión la contraten. Me he partido la cara por ella», dice. «En estos momentos de mi vida necesito relaciones que no me desconcentren, sanas, y que no me estén provocando continuamente ansiedad, decidí bloquearla con toda la lucidez del mundo. No quiero que le vaya mal y la quiero muchísimo. Pero Belén Rodríguez no tiene cabida en mi vida. Y no tiene cabida durante mucho tiempo. Sabía perfectamente que era un momento en el que yo estaba necesitando y ella es profundamente injusta con las personas que mas la cuidan».