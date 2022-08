Su historia de amor llegó a su fin hace algunos meses, pero Anabel Pantoja tiene muy presente a Omar Sánchez. La colaboradora ha sorprendido a su ex con un mensaje que ha hecho público a través de las redes sociales. Unas significativas palabras que llegan cuando el canario vuelve a emprender una nueva aventura televisiva como concursante del nuevo reality de Telecinco, ‘Pesadilla en el paraíso’.

«No sé si llegarás a ver esto», comienza escribiendo Anabel Pantoja en este post que ha querido hacer partícipes a sus seguidores de Instagram. «Pero quiero desearte todo lo mejor en tu aventura. Ahora te toca luchar y demostrar todo lo que vales», añade. También le recuerda que debe disfrutar de esta oportunidad. «Aquí estaremos apoyándote y yo a tope, acuérdate de eso siempre. ¡Vuelve el último!». Un mensaje que Omar Sánchez ha contestado de forma casi inmediata, también compartiendo la publicación en su perfil y añadiendo distintos emoticones, entre ellos, el brazo flexionado como muestra de fuerza y unas manos aplaudiendo.

El reencuentro de Anabel Pantoja y Omar Sánchez

Aunque han emprendido caminos separados, Anabel Pantoja ha dejado claro que quiere mantener en su vida a Omar Sánchez. Así lo dijo durante el emotivo reencuentro que protagonizaron en el programa ‘Déjate querer’. «Me gustaría que esto no fuera un adiós. Me gustaría que siempre estuvieras en mi vida. Yo sí quiero. Siempre me vas a tener para lo que necesites. Eres una persona increíble. Te agradeceré siempre todo lo que has hecho por mí y por los míos. Espero que te quedes con las cosas buenas que hemos vivido». Algo a lo que el canario contestó que en este preciso momento no era posible. «Eso requiere un poco de tiempo y asimilar muchas cosas. Te deseo lo mejor. Quién sabe si en un futuro sí podemos tener esa amistad o no».

Durante este reencuentro, que se produjo después de que Anabel Pantoja regresara de ‘Supervivientes’, el canario le deseó, sin reproches, toda la felicidad en su vida. «Me alegro mucho que te hayas enamorado. Quiero toda la felicidad para ti. Te voy a querer siempre. Has sido una persona que has estado cuatro años en mi vida». También le recordó que no debía pedirle permiso por haberse enamorado. «Lo has hecho muy bien, te has enamorado, ¿Qué más puedes pedir? No pasa nada, la vida sigue. Yo estoy muy bien y feliz. Me has dado muchas cosas buenas». Anabel Pantoja regresó hace un mes de vivir un intenso concurso en los Cayos Cochinos de Honduras donde nació su nueva relación con el esgrimista Yulen Pereira. La pareja ha vivido un verano muy especial en el que han realizado distintos viajes, entre ellos, uno mágico a Egipto.