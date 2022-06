Melyssa Pinto está experimentando en las últimas semanas dolorosos problemas de salud, que le obligan a estar constantemente entre médicos e ingresada en un hospital, como así le acaba de suceder de nuevo. Hace casi un mes que la exnovia de Tom Brusse y estrella de realities en España se ha visto inmersa en pruebas médicas para determinar por qué se le había “retorcido el intestino”, a lo que trataban de buscar explicación, además de solución y tratamiento. Explicaba estas circunstancias desde la cama del hospital en el que estaba ingresada, preocupando mucho a sus seguidores. El tiempo ha seguido pasando y bien podrían haberse solucionado los problemas de salud de la joven catalana, pero lo cierto es que no ha encontrado mejoría y ha tenido que ponerse de nuevo en manos profesionales, aquejada de fuertes dolores intestinales que le impiden llevar su vida con normalidad.

“Me han hecho analíticas y este jueves me van a hacer más pruebas. Pronto sabremos qué es, porque ahora no saben bien”, comienza a explicar Melyssa Pinto a sus fans, que están muy preocupados por sus problemas de salud, los cuales parecen no encontrar ni explicación ni solución aparente, mientras ella debe convivir con el desesperante dolor. “Me dijeron que podría ser de que cuando me operaron del riñón de pequeñita, se podría haber hecho algunas bridas en el intestino o la enfermedad de Crohn”, trata de acercar su problemática a quienes siguen cada uno de sus pasos estas últimas semanas de calvario entre médicos.

Como no tiene un diagnóstico certero, por ahora tan solo le queda calibrar cómo sería su vida si finalmente le anuncian que padece la enfermedad de Crohn: “No tengo mucha idea, pero sé que hay mucha gente que la padece y, por lo que me he informado, es algo que se puede llevar”. No obstante, más le preocupa la otra opción que barajan los médicos que están realizando las pruebas en busca de una explicación a su intestino retorcido, en el que se podrían haber producido adherencias intestinales. El principal problema que ve a esto es que debería cuidar mucho más su alimentación: “Si son bridas, necesitaré una dieta. En plan, comer mejor que ya sabéis que yo comer muy sano, no como. Y eso sí, que debería hacerlo”, se propone, aunque sabiendo que solo lo hará si es estrictamente necesario y su salud está en juego, como así parecer ser.

Los dolores que le llevaron al hospital

Melyssa Pinto, como influencer y uno de los personajes de moda desde que se diese a conocer en ‘La isla de las tentaciones’, vive en el escaparate que suponen las redes sociales. Tras unos días de ausencia, tuvo que explicar a sus seguidores por qué no había compartido contenido nuevo, anunciando con ello sus problemas intestinales y los dolores de los que estaba siendo víctima y que habían propiciado su ingreso: “Hola amores. Hacía unos días que no me pasaba por aquí. He tenido un problema de intestino, se me retorció y dejó de funcionar bien y por eso me ingresaron. Tenía dolores como nunca en mi vida”, explicaba semanas atrás, cuando tuvo que permanecer bajo control médico durante varios días en un hospital. Ya pudo regresar a casa, aunque aún con dolores, los cuales parece que no han desaparecido y es que aún no se ha sometido a un tratamiento, porque no logran encontrar la causa de sus males. Debe seguir siendo objeto de estudio para al fin encontrar consuelo a sus dolores.