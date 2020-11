Melodie Peñalver está muy sorprendida por la repercusión que ha generado su paso por ‘La isla de las tentaciones 2’ y ofrece datos de su vida desconocidos. Su relación con Beltrán, cómo están las cosas con Cristian, su peso, su estatura…

Tras el estreno de Melyssa Pinto en el canal de ‘Mtmad’, ahora llega el turno de Melodie Peñalver. Ambas coincidieron en la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’. Su personalidad, la forma en la que llevaron a cabo su paso por el ‘reality’ y su éxito posterior en las redes sociales han hecho que sean las dos concursantes favoritas de los fans del programa de Mediaset.

Pues bien, ahora llega el turno de Melyssa, que con su aterrizaje en este canal de vídeos espera que todos la conozcan mejor. «Apenas me conocéis, solo lo que visteis tras mi paso por el programa ‘La isla de las tentaciones’. Creo que no conocéis muy poco de mí. Antes de mi paso por este programa, yo era una chica desconocida, nunca había entrado en un programa de televisión, apenas hacía caso a las redes sociales. Ahora estoy asimilando un poco todo esto. Aún me cuesta, me da cosa dar el paso y mostrar un poco mi vida», empezaba diciendo.

Su vida ha dado un giro radical

Melodie asegura que su vida no solo ha cambiado por el éxito de su perfil en Instagram. «Mi vida ha cambiado al 100%. Entré con una pareja de nueve años, yo lo tenía todo pensado. Iba a casarme, tener hijos… slí del programa, sin novio, con amistades diferentes. Para mí ha sido la experiencia más importante de mi vida. El programa me ha servido de terapia, ahí me di cuenta… Mi vida ha cambiado muchísimo. No entiendo a la Melodie de antes de entrar al programa. Yo en mi día a día no me aplicaba los consejos, no era segura, no cogía el toro por los cuernos… Me había acostumbrado a ser de una forma».

Se considera una persona muy sensible y esta es una característica que sigue teniendo: «Soy una persona que llora con el final de Titanic, soy tan sensible que es hasta un defecto. Me afecta todo muchísimo. Cuando me cabreo tengo mucho temperamento, cuando creo que hay una injusticia, contesto. En ese programa he llorado mucho, cada día. Eran muchos los sentimientos los que pasaban por mi cabeza».

Su perfil en las redes sociales ha visto aumentado el número de seguidores en apenas unos meses: «Yo tenía 2.000 seguidores antes de entrar en el programa, no prestaba atención a las redes. Cuando salió el programa no era consciente de la repercusión que iba a tener. Cuando empezó a apoyarme tanta gente, aluciné. No podía creerlo. La gente me felicitaba por unas cosas que no entendía».