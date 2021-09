Melodie de ‘La isla de las tentaciones’ se ha confesado en sus redes sociales sobre los motivos de su ruptura con Beltrán.

La ruptura de Melodie y Beltrán de ‘La isla de las tentaciones’ dejó a muchos sin palabras. Parecía una pareja idílica, sin embargo, ambos comunicaron a través de sus redes sociales que meses después de comenzar habían tomado caminos por separado. La decisión estaba tomada y aparentemente ya no había vuelta atrás. Los concursantes del reality de Mediaset ya no están unidos a nivel sentimental y ella estaba rota, pero los motivos de su separación eran una auténtica incógnita. Los dos han guardado silencio hasta que, por fin, han relatado qué es exactamente lo que ha sucedido. Ha sido Melodie quien desde su casa ha grabado un nuevo capítulo de MTMAD para explicar cómo se encuentra en la actualidad y qué secretos esconde este punto y final.

«Hemos decidido tomar caminos por separado. La gente me pregunta por qué subisteis una foto dándonos un beso y luego un comunicado diciendo que dejabais la relación. No pensaba dejar la relación, es algo que me vino de golpe (…) Yo he visto una serie de cosas que no van con mi forma de ser y estuvimos intentándolo a pesar de todo esto, no ha podido ser…Decidimos que lo mejor era que cada uno hiciera su vida. No estoy pasando por mi mejor momento«, ha dicho mientras lloraba. Les separaban cuatro años y, aunque para Melodie esta diferencia de edad no ha sido un problema, sí que insiste en que al final ha tenido algo que ver. «Creo que cada uno estamos en un punto diferente de la vida», dice Melodie.

La joven ha tardado algunas semanas en confesarse con sus seguidores de redes sociales, un proceso que ha tardado en llegar debido a que necesitaba recomponerse. «Esta ruptura me ha ayudado a dejar de fingir, a quitarme esa coraza. No lo he hecho antes porque no podía. Soy una persona muy emocional», ha dicho la joven de 30 años. Su ruptura ha supuesto un golpe para los dos, ya que ambos confiaban en la solidez de una historia con un final inesperado. Esta decisión no borra todo lo que han pasado y lo demuestran las palabras que Melodie ha pronunciado en esta plataforma de Mediaset donde suele confesarse de partes desconocidas de su vida. «Le tengo mucho cariño, a pesar de todo y no voy a hablar mal de él», asegura la de Elche.

La influencer tiene claro que salir de una relación con Cristian de más de 10 años y comenzar otra nada más salir de la isla no ha ayudado a encontrarse a sí misma. Ahora quiere centrarse solo en ella, no conocer a nadie y cuando esté lista abrirse de nuevo al amor. Aunque considera que Beltrán le ha ayudado en muchos aspectos de su vida, no es la persona correcta para ella, al menos en este punto vital en el que los dos se encuentran.