Melendi será padre de nuevo, junto a su novia Julia

2 Una primicia sobre el escenario



En mitad del concierto, y ante los sorpresa de todos los asistentes, Melendi cogía el micrófono para hacer su anuncio: “Muchos me dicen, Melendi, cuánto has cambiado! Y yo digo hombre, como no voy a cambiar. Mira si he cambiado (y esto lo digo aquí como primicia) que estoy esperando mi cuarto hijo”.