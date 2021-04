La actriz ha presentado a Martina, de 14 años, y ha explicado cómo afronta la maternidad de sus tres hijos en solitario.

La gran pasión de Melani Olivares, además de su trabajo como intérprete, es ser madre. Esta semana, la actriz ha presentado a su hija mayor, Martina, que tiene 14 años y a la que adoptó tras un viaje a Etiopía. En una entrevista para la revista ‘Shangay‘, la popular Paz en la serie ‘Aída‘ ha hablado de cómo afronta la maternidad, muy alejada de los cánones tradicionales.

La actriz es madre de tres hijos

La catalana ha contado cómo, a los 33 años, quiso cumplir su deseo de ser mamá. Algo con lo que soñaba «desde que nací». Entonces no tenía pareja, así que no dudó en «empezar los trámites de adopción» de Martina en solitario en el año 2006. «Fue la mayor experiencia que he tenido nunca», revela en la citada publicación. En enero de 2012 tuvo a su primera hija biológica, fruto de su relación con Javier Rojas, y en 2017 tuvo a su hijo Lucho con Gorka González. Con sus tres pequeños ha formado una familia monoparental y «diferente» de la que se siente muy orgullosa.

Pero sacar a su familia adelante no ha sido tarea fácil. En una entrevista reciente con SEMANA, Melani Olivares reconocía que debido a la pandemia ha sufrido un parón a nivel profesional que la hizo pasar apuros económicos. «He estado muchos meses sin cobrar y, por primera vez en mi vida, he tenido que solicitar el paro, cosa que no había hecho nunca», se lamentaba.

Otra de las revelaciones que ha hecho Melani Olivares sobre su vida, y que ha provocado el aplauso de la audiencia, tuvo lugar en su visita a ‘Sábado Deluxe’, donde reconoció que en su casa la educación sexual se orienta hacia la libertad, no se encasilla en un único género: “No, nos gustan todos, y ahora más que nunca”, detallaba.

En su entrevista con con Jorge Javier Vázquez desvelaba que «toda la vida me han gustado los hombres y las mujeres» y que tenía «un novio y una novia”. Sin tapujos, contaba que estaba abierta a todo tipo de relaciones, sin distinguir entre sexos: «Yo de repente tengo conexión con una mujer y me encanta… Ahora estoy en el poliamor. Voy picardeando. Me he dado cuenta que no tengo que coger el 50 % si puedo coger el 100». Asimismo, recordaba que nunca ha estado con una pareja más de tres años: «No tengo una relación de súper mega amor. Son relaciones con las que me llevo súper bien».

«No me considero poliamorosa ni bisexual»

Sus declaraciones desataron un aluvión de comentarios, y se la llegó a calificar como bisexual o fan del ‘poliamor’. Pero en su entrevista con ‘Shangay’ ha negado estar «etiquetada» en una única manera de amar. «Establezco relaciones con personas con las que no tengo un compromiso y, de vez en cuando, puede haber sexo ahí. Pero no me considero poliamorosa, igual que no me considero bisexual tampoco por el hecho de que me gusten los hombres y las mujeres. Me gusta la persona que me gusta y con la que tengo afinidad y tengo ese ‘feeling».