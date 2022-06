A comienzos de la semana pasada comenzó una pesadilla para Melani Olivares. Iba a recoger su coche a un parking cuando vio su plaza vacía y, desde entonces, nada ha vuelto a saber de su vehículo. Solo que se lo han robado y que la policía ha iniciado una investigación de la que ella tiene pocos datos. «Todo es muy lento. Yo me he quedado sin coche y estoy viéndolas venir», ha asegurado la actriz. Todavía sigue pagándolo, dando igual que el coche no esté junto a ella, lo que dificulta su situación económica, ya que mensualmente abona una alta cantidad.

«La cosa es el impacto que te da. Tú llevas 8 meses dejando el coche en un parking y, de repente, apareces y el coche no está. No es que lo hayan forzado, es que no está. No hay coche», ha explicado. Una situación que se complica al saber que su coche podría haber provocado un accidente una vez ha sido sustraído, por lo que busca a toda costa a la chica malherida. «Estoy buscando una chica que se llama Vanesa. El viernes pasado tuvo un accidente, bueno se la llevaron por delante un todoterreno negro y según ella era un X3. Si me oyes o me lees escríbeme porque no encuentro tu mensaje. Quiero saber cómo estás y si habías averiguado alguna cosa más«, dice la intérprete de ‘Aída’.

Melani Olivares está utilizando sus redes sociales como altavoz para encontrar pistas que le ayuden a dar con el paradero de su vehículo, un BMW que compró de segunda mano y con el que nunca imaginó este final. Está angustiada y no es para menos, pues no quiere ser un caso más sin resolver en una larga lista de robos de nuestro país. Cabe recordar que el pasado año se robaron más de 26.000 coches en España, siendo muchos de ellos utilizados para el despiece y la venta de las mismas. «La policía no se ha puesto en contacto conmigo, no sé nada, por eso no doy más información», asegura Melani.

Una versión muy similar a la dada por la actriz a SEMANA hace unos días. «Todavía no sé nada, ni la policía se ha manifestado y ayer encontré por fin al responsable del parking. Todo tiene sus tiempos», dijo. Poco después se conoció que el vehículo había sido embargado por un problema con Hacienda durante dos meses, no obstante, el problema ya había sido solucionado. «Eso es verdad, pero no está embargado ahora. Estaba embargado hace dos meses. Es verdad que hubo una movida con Hacienda, yo no había podido pagar porque recordemos que los actores en pandemia no pudimos trabajar nada. Yo no pude pagar, pero ya está todo pagado con los aplazamientos y todo. No hay nada embargado ahora», espetó. ¿Encontrará su coche pronto? Solo el tiempo lo dirá.