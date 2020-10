El hijo de Isabel Pantoja ya está inmerso en una terapia profesional para superar su depresión, pero la mejor medicina en estos momentos son sus hijos. Él mismo lo ha desvelado con una imagen muy bonita junto a ellos.

Kiko Rivera no pasa por su mejor momento personal. Hace ya varias semanas que confesó que estaba pasando por una depresión, pero parece que poco a poco va viendo la luz al final del túnel. Para ello cuenta con la ayuda de profesionales, a los que el hijo de Isabel Pantoja ha acudido para superar este delicado momento que atraviesa.

Pero no son las únicas personas que están haciendo que Kiko Rivera continúe por el camino del bienestar. Y es que el dj tiene en casa a su «mejor medicina». Así lo ha confesado a través de las redes sociales con una instantánea en la que aparece con su hijo Francisco, fruto de su relación con Jessica Bueno, y sus hijas Ana y Carlota, fruto de su matrimonio con Irene Rosales.

«La vida me brindó estos 3 maravillosos hijos. No existe un amor más grande que el amor hacia un hijo. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ No prometo ser un padre perfecto pero si os prometo estar cada vez que me necesitéis sin importar nada, siempre vosotros delante. Ellos son mi mejor medicina 😌», escribía Kiko Rivera emocionado.

La mejor medicina de Kiko Rivera son sus tres hijos

Kiko Rivera tiene el apoyo incondicional de su familia, pero también cuenta con ayuda profesional, a la que ya ha recurrido ante los consejos de todos al desvelar la situación por la que pasa. Él mismo ha querido compartir con sus seguidores en Instagram que ya está inmerso en la recuperación y que se encuentra cada día mejor.

«Para decir verdad hoy he tenido un día bastante bueno. Poco a poco voy estando mejor. Conversaciones con profesionales y amigos me están haciendo ver esto de otra manera. Ahora tengo más claro que nunca que saldremos de esta. Gracias. Os quiero. Vuestros mensajes de apoyo me hacen mucho bien», terminaba diciendo a través de sus Stories.

Ya ha recurrido a ayuda profesional

El papel de su madre también está siendo clave para la recuperación de Kiko Rivera, aunque su relación no parece pasar por el mejor de los momentos. Después de que la cantante protagonizara un tenso momento en ‘El programa de Ana Rosa’, donde trató de hacer ver que no había ningún problema con su hijo y que tan solo le sorprendió que confesara su depresión en un plató de televisión antes de comentarlo con su familia, ahora Isabel Pantoja parece haber dado un pasito más para la reconciliación entre madre e hija.

Ha sido la cantante quien lo ha llamado por teléfono y ha mantenido una conversación con él, tal como ha informado el periodista Pepe del Real en ‘El Programa de Ana Rosa’. Sin embargo, la charla no se ha producido de manera relajada, más bien ha sido muy tensa. La sevillana está dispuesta a hacer todo lo que esté en su mano para ayudar a su hijo, pero sigue sin entender porqué no acudió a ella desde el primer momento. Haberse enterado de que Kiko podría padecer una depresión por televisión no ha sido de su agrado, lo que ha avivado la tirantes entre madre e hijo.

En su última conversación telefónica con Kiko, la jurado de ‘Idol Kids’ le ha dejado claro que quiere «aplacar los ánimos y acercar posturas» con él. «Quiere hablar con su hijo en persona, porque quiere mirarle a los ojos. Dice que hablando con él va a saber cómo se siente su hijo», ha añadido el colaborador de televisión.