Mayte Zaldívar desde hace meses ha reducido al máximo sus apariciones. Estaba centrada en la lucha de su hija Elia, quien fue diagnosticada de un cáncer contra el que lucha desde hace meses. Y, aunque es uno de sus mejores apoyos, la ex de Julián Muñoz acaba de sufrir un contratiempo de salud que la tendrá algún tiempo con la movilidad reducida y es que acaba de romperse la tibia. Ha reaparecido en silla de ruedas tras una caída, tal y como ha contado ella misma a los micrófonos de Europa Press. Si bien no ha querido dar demasiados detalles, Mayte Zaldívar sigue contando con el ánimo de los suyos, entre otros de su pareja, que no le suelta de la mano en este proceso.

Vídeo: Europa Press

Al llevar tanto tiempo alejada del mundo mediático, estas imágenes han llamado la atención. Si bien asegura que se encuentra bien, explica que tan solo estaba de pie y se cayó, una mala fortuna que la mantendrá algún tiempo con poco movimiento. Aunque Mayte insiste en que solo tiene la pierna rota y que la caída no ha provocado males mayores, es consciente de lo latoso que se puede hacer tener que guardar reposo y no hacer esfuerzos durante algún tiempo. Debe llevar una escayola desde el pie a la rodilla y quién sabe si también tendrá que hacer rehabilitación, siendo esta rotura algo muy común en nuestros rostros conocidos. Cabe recordar que, por ejemplo, Belén Esteban y Belén Rodríguez sufrieron una fractura similar, por lo que tuvieron que estar alejadas de sus respectivos trabajos durante algún tiempo.