Mayte Zaldívar atraviesa un momento delicado. La que fuera mujer de Julián Muñoz está muy preocupada por la delicada situación personal que está viviendo. «Es lo peor que me ha pasado en mi vida”, ha revelado. «Necesito un milagro del cielo en mi vida y todo lo demás no me importa nada».

A la hija de Mayte Zaldívar y Julián Muñoz se le ha detectado un tumor

«No te lo puedo contar, pero es algo que me arrea el corazón. Es algo que me pasa que es lo peor que me ha pasado en mi vida”, adelantaba en ‘Sálvame‘, sin querer revelar lo que le sucede. Kiko Matamoros ha sido el encargado de desvelar de qué se trata: «Mayte está en un momento anímico bastante duro. Está personalmente muy tocada. Es un problema que afecta a una de sus hijas. Se le ha detectado un tumor. Ha empezado ya el tratamiento. Ya está recibiendo quimioterapia».

«Las primeras noticias son positivas… La detección ha sido suficientemente pronto como para que el desarrollo no haya ido muy allá. Yo entiendo su preocupación, pero le he dicho que tiene que dar gracias a Dios. Su hija tiene 40 años recién cumplidos. Es una mala edad para este tipo de tumores. Porque por su propia juventud se potencia el desarrollo, pero si lo coges a tiempo también la naturaleza es más fuerte para soportar un tratamiento más agresivo y poder tener una recuperación positiva», ha subrayado el madrileño.

«Entiendo que para un padre o una madre no es fácil… Es una cosa que ellos no querían que se trascendiera, pero efectivamente era irremediable que trascendiera», añadía el colaborador, quien ha pedido que las informaciones se traten «con el máximo respeto».

«Julián Muñoz lo está pasando muy mal», ha revelado Kiko Matamoros

Matamoros ha contado que el tumor ha sido hallado en un lugar que no suele dar la cara. Se encuentra «en una zona complicada, que normalmente suele tener unos efectos fastidiosos y dolorosos a corto y medio plazo, pero hay que ser optimistas porque está en muy buenas manos. Creo que hay que ser positivos. Le mando un beso muy fuerte a su hija y a ella… y a Julián, que sé que lo está pasando muy mal. Sé que le esta afectando esto».

La exmujer del que fuera alcalde de Marbella no tiene apenas fuerzas para hablar de la enfermedad de su hija, pero sí ha pedido en televisión «Os pido que recéis por mí, que me envíen vuestras mejores energías para que me salga bien… que piensen que todo salga bien, por favor».

Elia Muñoz Zaldívar, hija del exalcalde de Marbella y Mayte Zaldívar, ha permanecido durante años en la sombra. En ocasiones puntuales ha aparecido en los medios de comunicación para hablar de la delicada situación familiar que supuso el ingreso de sus padres en prisión tras ser condenados por blanqueo de capitales en el caso Malaya. Al igual que su hermana Eloísa, fruto de una relación anterior de Zaldívar, se ha mantenido discreta ante el vendaval mediático protagonizado por sus progenitores.

