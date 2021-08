Siempre discreto en cuestiones personales, Máxim Huerta nos ha sorprendido haciendo un alarde de amor. El escritor ha compartido a través de sus redes sociales la primera imagen junto a su novio con quien lleva tres años de relación. Se trata de un cuidado posado en blanco y negro donde la pareja se muestra en actitud muy cómplice. Añade el emoticono de un ancla con el que simboliza la conexión que existe entre ambos, también el momento de estabilidad sentimental que atraviesa.

No es la primera imagen que publica de su pareja, pero sí que es la primera en la que posan juntos y en actitud cariñosa. Los seguidores del periodista en redes han aplaudido este gesto. Han sido muchos los que han respondido a la publicación, entre ellos, varios rostros conocidos como Paula Echevarría, Eva González, Sara Carbonero, Natalia Verbeke o Adriana Abenia. También ha contado con comentarios de seguidores anónimos como el siguiente: «Gracias por dar visibilidad a lo que muchxs no quieren respetar».

Máxim ha cuidado al detalle este primer posado de pareja. En el mismo ambos se muestran felices y son fotografiados durante sus vacaciones mirando fijamente a un mismo punto. El periodista con una camisa oscura mientras toca con dulzura el torso de su chico. Este, por su parte, lleva una camisa blanca, gorra de beisbol y gafas de sol.

Está siendo un verano totalmente reparador para el ex Ministro de Cultura, de 50 años, que lo está exprimiendo en su tierra, la Comunidad Valenciana. No solo está acompañado por su pareja también está disfrutando de la compañía de algunos buenos amigos. Jornadas en alta mar a bordo de un velero, agradables comidas a base de Fideuà cerca del mar, rutas en coche, baños de sol y buena lectura. Sin duda, los ingredientes perfectos para cargar las pilas de cara al nuevo curso.

«Estoy enamorado»

Máxim Huerta nos ha sorprendido ahora haciendo esta presentación oficial en redes de su pareja, pero ya ha había confirmado con anterioridad que estaba enamorado. Eso sí, lo hacía tímidamente. Durante la promoción de su novela ‘Con el amor bastaba’ el año pasado, afirmó que no le hacía falta utilizar aplicaciones para ligar porque «ya venía enamorado de casa». Unas palabras que pronunció durante una videollamada con el programa ‘Sálvame’ ante un atónito Jorge Javier Vázquez quien desconocía por completo este hecho. “Sí, estoy enamorado. ¿Tú te crees que lo cuelgo todo en redes?”, añadía.

A él también se le atribuye la siguiente afirmación: «Si me preguntas si como te digo que sí, si me preguntas si duermo te digo que sí, si me preguntas si estoy enamorado también te digo que sí».