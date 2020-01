El amor va y viene y dicen que por el camino se entretiene. Algo que entiende a la perfección Matías Roure, uno de los integrantes del elenco que trabaja en ‘First Dates’, que cada día ve cómo el amor surge y se apaga en cuestión de minutos, mientras que otros logran superar la difícil barrera del amor. Él logró conquistar el corazón de Lidia Torrent, la mano derecha de Carlos Sobera en el dating show y su relación se entendió como la prueba de que siempre hay esperanza para el amor. Sin embargo, rompieron su relación de tres años hace cosa de seis meses.

Pese a su ruptura, Matías Roure y Lidia Torrent no han dejado de mantener contacto y es que ambos deben verse a diario en su trabajo en ‘First Dates’. De hecho, parece que la buena sintonía entre ambos no ha terminado y, como buenos profesionales, han demostrado que pueden trabajar juntos sin necesidad de remover el pasado o echarse los trastos a la cabeza por los motivos por los que su romance no terminó de fraguar.

Lidia Torrent ha rehecho su vida y ahora está enamorada de nuevo de un apuesto joven, Jaime Astrain. Sobre esto ha sido preguntado el propio Matías Roure, que no tiene reparos en confesar su alegría por ver a su exnovia feliz, aunque ya no sea a su lado: “Me parece genial. Si ya no estamos juntos, lo normal es que cada uno rehaga su vida, es parte del show. A mí me parece perfecto que esté bien, me pone muy feliz y todo, pero bueno, cada uno tiene que rehacer su vida y ya está, es lo que toca”, asegura el camarero de ‘First Dates’, que ejercía de modelo para la diseñadora de María Lafuente.

Ahora bien, ¿ha encontrado él también el amor? De esto también ha hablado, reconociendo que está muy feliz con la persona más importante de su vida que, por cierto, te sorprenderá… Vea el vídeo: