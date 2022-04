Acostumbrados a verle presentado la sección de deportes de ‘Informativos Telecinco’, Matías Prats Jr. ha mostrado su faceta más desconocida este sábado durante su visita a ‘Viva la vida’. El periodista se ha sincerado ante Emma García y ha charlado con la presentadora de forma distendida sobre varios aspectos de su vida personal. El hijo de Matías Prats ha hablado largo y tendido de todos los temas posibles y se ha pronunciado sobre su supuesta relación con Sara Carbonero.

Matías Prats Jr. ha salido de su zona de confort y se ha abierto en canal junto a Emma García en ‘Viva la viva’ para promocionar su primera novela. En medio de su charla en el programa de Telecinco, la presentadora se lanzaba a preguntar sobre unos rumores que siempre han estado en el aire para poder encontrar una respuesta firme: «¿Estuviste saliendo con Sara Carbonero una temporada?«. Con cierta sorpresa, el periodista deportivo negaba cualquier tipo de relación con la que fuera su compañera de batallas. «Eso son tonterías, hemos sido compañeros de radio y nos llevamos genial. Pero no ha habido nada más», recalcaba.

Ante esto, Emma García volvía a insistir y hacía hincapié en que la que fuera mujer de Iker Casillas fue de las primeras en recibir el libro del hijo de Matías Prats. «Claro que se lo he enviado, espero que le guste. Pero ya está. Nos llevamos muy bien. Hemos sido muy buenos compañeros«, zanjaba. Además, admitía que la veía muy feliz y se alegraba por ello: «Le tengo un cariño enorme».

Aunque siempre se muestra muy hermético a la hora de hablar de su vida privada, Matías Prats Jr. también ha confesado que está completamente enamorado de su pareja y está ya pensando en tener hijos. «He encontrado a la persona con la que convertirme en padre. Tengo 37 años y ya voy un poco tarde, pero soy muy prudente, puede que cualquier día le dé una sorpresa a Don Matías y a Doña Maite«, comenta entre risas. También admite que su hermana, tres años menor que él, se ha adelantado a él: «Por circunstancias, no he encontrado la oportunidad perfecta. El sentimiento de ser padre lo tengo desde hace muchos años»

La admiración de Matías por su madre

Aunque siempre está acostumbrado a que le relacionen con su padre, lo cierto es que Matías Prats Jr. ha querido tener unas cariñosas palabras hacia su madre, a quien admira y adora. En concreto, el joven le ha dedicado su primera novela a la mujer de su vida para darle el protagonismo que siempre se ha merecido. «Siempre es mi padre el que se lleva los reconocimientos, pero mi madre también es una mujer muy trabajadora y se merece su momento», explicaba.

Matías Prats Jr. ha confesado que su madre se emocionó cuando leyó la dedicatoria de su primera novela, un momento «entrañable» que jamás podrá borrar de su retina. «Somos muy parecidos, ha superado muchas dificultades y tengo un cariño inmenso por ella. Tengo un ejemplo clarísimo en la vida que es mi padre, le admiro, pero mi madre me ha marcado el camino como persona. A mi padre se lo expliqué y le dije que ya tenía mucho protagonismo. Mi madre también necesitaba su momento, ella nunca ha tenido tanta presencia en los medios», insistía.

Aunque no se siente un escritor, el periodista ha afirmado que llegó un momento en el que no supo cómo continuar con su novela y explicaba que había sido su madre quien le había dado las fuerzas para seguir adelante. «Tuve un momento en el que paré y no sabía si seguir, pero las personas de la editorial me arroparon y aquí está. A ella le ha gustado», asevera.