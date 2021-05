La nueva edición del programa de Antena 3 cuenta con sorpresas internacionales y 16 máscaras que darán mucho que hablar en las próximas semanas.

Antena 3 calienta los motores para el estreno de la segunda edición de ‘Mask Singer: adivina quién canta’. A pesar de haber anunciado el estreno de la nueva temporada para el lunes 17 de mayo, lo cierto es que la cadena ha dado un paso atrás y ha apostado por emitir una entrega especial en la que conoceremos las nuevas máscaras y todas las sorpresas y novedades del mismo. A la espera de conocer la fecha exacta de estreno, vamos a conocer en detalle todas las pistas que han dado sobre las nuevas máscaras y que prometen dar mucho que hablar en las próximas semana.

Ángel, Cactus, Cocodrilo, Dragona, Erizo, Menina, Monstruita, Perro, Flamenco, Gatita, Huevo, Mariposa, Medusa, Plátano y Dama Centella son las máscaras que conoceremos en esta segunda edición de ‘Mask Singer: adivina quién canta’. Unos personajes que nos acompañarán durante varias semanas y que, sin lugar a dudas, prometen dar que hablar, tal y como sucedió en la primera entrega.

Según ha anunciado la cadena, esta edición contará con muchas más novedades y mejoras con respecto a la pasada edición. Si a finales de 2020, Terelu Campos y Georgina Rodríguez se convirtieron en las «concursantes» que más dieron que hablar, el casting para estas nuevas entregas promete ir un paso más allá. Así, el presentador anunció en ‘El Hormiguero’ que entre los rostros conocidos y populares que se esconden bajo las máscaras habrá invitados internacionales y que incluso no hablan español.

El secreto mejor guardado de la televisión regresará a la pequeña pantalla en breve y contará con un cambio en sus investigadores. Así, a pesar de que se mantienen Los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo) y José Mota, Paz Vega, quien ganó la primera edición, reemplazará a Malú en el panel de expertos.

Las pistas que ya conocemos sobre las nuevas máscaras

A pesar de que se desconoce cuándo será el estreno de la segunda temporada del programa, lo cierto es que ya conocemos algún que otro detalles sobre las máscaras, que volverán a hacer que el país haga sus propias quinielas para tratar de averiguar qué famosos se esconden tras ellas. Así, sobre la primera pista de Ángel hemos conocido que ha realizado grandes hazañas con sus «piececitos». «Los ángeles somos muy valientes y no nos asusta ningún reto. Fijaos que he realizado grandes hazañas con mis piececitos cuando podría haberlo hecho saltando de nube en nube», es la descripción exacta de la máscara. Unas palabras que han desatado un sinfín de teorías en las redes sociales en donde se ha apuntado a que podría esconderse bajo ella Pedro Duque o Jesús calleja. No obstante, también ha despertado las preguntas de los espectadores, quienes no alcanzan a adivinar la profesión exacta de la persona enmascarada. A continuación, te mostrados las imágenes de todas las máscaras y sus respectivas pistas. ¿Quiénes serán los rostros conocidos que se esconden tras ellas?