¿Teme el paso de los años? Solo en una cosa… el almeriense ha revelado de qué se trata en ‘El Hormiguero’.

Este lunes, David Bisbal y Luis Fonsi han visitado ‘El Hormiguero’ para presentar una canción que han grabado y compuesto juntos: ‘Dos veces‘. Un sencillo que han compuesto en pleno confinamiento y que han presentado en España en el programa de Pablo Motos.

El presentador les ha preguntado enseguida por el origen de su amistad, ya que años atrás, en 2008, interpretaron juntos – y con Aleks Syntek y Noel Schajris- ‘el single ‘Aquí estoy yo‘. Fue así como el almeriense ha desvelado que se conocieron en el plató de ‘OT’, hace más de una década. “Fonsi vino a ‘Operación Triunfo’, relataba, «pero presentando mi segundo disco en Puerto Rico, le alquilé su bar, él me enseñó su nuevo single y a partir de ahí hasta ahora”.

«¿Habéis tenido la crisis de los 40?», preguntaba el de Requena. “No», contestaban ambos, casi al unísono. “Estoy preguntando si me queda bien las canas en la barba o no, pero por lo demás perfecto”, admitía Bisbal. El puertorriqueño, por su parte, decía: “Yo me siento espectacular, estoy lleno de energía y loco por volver a los escenarios». El caribeño se encuentra en nuestro país grabando ‘La voz’ «y muy feliz de regresar”. El andaluz ha retomado los escenarios: «Yo tengo concierto ya mañana en WiZink Center, hace más de tres años que no regresaba y aún lo hace más especial todo lo que hemos pasado”, contaba.

Hace unos días, David Bisbal compartía con sus seguidores un precioso vídeo en el que reunía las imágenes más importantes del último año para felicitar a su mujer, Rosanna Zannetti, en su 33 cumpleaños. «Feliz cumpleaños, mi amor. He elegido momentos especiales de este año», decía. «¿Te acuerdas todo lo que hemos vivido? Vaya barrigón que tenías este verano pasado… Pero lo guapa que estabas». Muchas de las fotografías muestran a la modelo embarazada de Bianca, el segundo hijo en común de la pareja. «Estábamos esperando ansiosos el maravilloso momento… Mira qué fotos tan bonitas nos hicimos en Andalucía… Por fin llegó el momento con Bianquita, qué bonita. Noches enteras sin dormir. La ilusión de la Navidad», señala el ex triunfito.

«Llegó Filomena, tú guapa como siempre… Al cole, Matteo«, detallaba para explicar una fotografía de su pequeño. También hace referencia a Ella, la hija que tiene con Elena Tablada: «Esta niña que no para de crecer. ¡Dios mío de mi vida!». Y habla también de «estas noches especiales y románticas» o «la playa, el mar y el agua, nuestro medio», así como a «nuestros niños». En resumen, un montón de «momentos especiales» como besos, un «viaje inolvidable» y su cumpleaños. Todo ello concluye con un romántico mensaje: «Espero que no dejemos de vivir estos momentos tan hermosos para que juntos sigamos escribiendo nuestro propio libro de la vida. Te amo, Rosannita».