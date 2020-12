¿Cómo describirías todo lo que has vivido desde que ganaste el título?

Positivo al 100%. Soy una persona que quiere irse a dormir cada día sabiendo que ha aprendido algo nuevo, que ha mejorado en algún aspecto. Ser Miss Universo España me está brindando esta maravillosa oportunidad y la verdad es que no puedo estar más agradecida de poder progresar día a día. Tengo el mejor equipo y la mejor organización del mundo. No me pueden dar más facilidades y más cariño. Por lo tanto, esto no hace otra cosa que sumar y alimentar mi hambre de victoria de cara al certamen de Miss Universe.

Claudia Ruiz, Miss Internacional España 2020

¿Cuál es el balance de este 2020?

Ha sido un año duro para muchos, por suerte no he tenido que lamentar ninguna pérdida, pero aún así he aprendido a valorar más mi tiempo con mi familia y amigos, y quienes están contigo en los peores momentos. También hay que dejarse fluir y no pensar tanto en el futuro y en planear cosas, sino en vivir en el presente y disfrutar más de los pequeños momentos que nos da el día a día.

Un deseo para 2021.

¡Mucha salud y trabajo! Es lo que más necesitamos. Estoy segura de que este año nos traerá muchas alegrías y nos devolverá la ilusión.

¿Qué balance haces desde que ganaste el título hasta ahora?

Ya hace más de un año, y he crecido como persona y he madurado, pero sobre todo me ha hecho aprender y admirar a personas que me he conocido.