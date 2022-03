Durante meses, Carmen Borrego y Alejandra Rubio protagonizaron un mediático enfrentamiento que dio mucho que hablar. Una guerra que traspasó la pequeña pantalla y se vivió en profundidad en el seno del clan Campos. A principios de este año se reconciliaron, pero ahora Terelu ha desvelado lo que más le dolió de aquel episodio que ya tiene olvidado.

«A mi modo de entender se le habían dado armas a los enemigos», ha señalado durante su intervención en ‘Mi casa es la tuya’. Terelu ha subrayado que sabe que existe mucha gente que siente cierta animadversión hacia su familia y aquello fue un aliciente para estos. Nuevamente ha indicado que todo se magnificó a gran escala por haberse vivido de cara a los focos.

«Yo al final pensé que era mejor dar un paso para atrás, pero cuando vi que la cosa no iba para adelante dije que estaba harta de las dos. Yo he llorado muchísimo a solas. Muchísimo de pena, de tristeza, de incomprensión», ha señalado sobre las rencillas familiares que coparon grandes titulares durante meses y meses. Mientras que Carmen Borrego ha reconocido que para todas fue difícil vivir aquel destacado episodio y que ella también había llorado mucho.

El pesar de Terelu por su madre

La presentadora ha defendido la figura de su progenitora como veterana comunicadora. «Mi madre ha sido y sigue siendo muy respetada. Pero se han permitido meterla en un saco. Ella eso no lo ha digerido. Para mí eso era impensable que un programa de corazón hablaran de ella con desprecio». Además, se ha pronunciado sobre Edmundo ‘Bigote’ Arrocet. «Que tuviera una relación con Teresa fue un shock. Ese revuelo que se montaba cada vez que salían nunca lo había vivido. Alguien se creyó que ella podía estar en un mercado en el que no estaba».

Terelu ha reconocido que ve «muy baja anímicamente» a María Teresa Campos y que desearía seguir sumando proyectos a nivel profesional. «El problema de la generación de mi madre es que no ha tenido hobbies. Su principal hobby ha sido el trabajo, su diversión ha sido el trabajo y su esfuerzo también. Se resisten y no saben disfrutar si no tienen el trabajo. Yo le digo que se vaya a la casa de Málaga unos días y disfrute allí».

Por su parte, Carmen Borrego ha subrayado que debería buscar algo nuevo para distraerse. «Durante año y medio estuvo entretenida con el canal de YouTube. A mi madre le pones una cámara delante y cambia. Es su vida. Mi madre ha sido una persona que ha estado desde los 15 años trabajando y es feliz haciendo cosas. A mí me gusta ver a mi madre feliz. Si puede hacer pequeñas cosas no voy a tirar la toalla», ha afirmado.