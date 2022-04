Llevábamos tiempo sin tener noticias de Marta Sánchez. La cantante se ha sentado en el plató de ‘Gente maravillosa’, el programa que presenta Toñi Moreno en Canal Sur y que este miércoles ha regresado a la parrilla de la cadena autonómica. Cuando cumple 36 años de carrera, la madrileña ha lanzado un nuevo disco en el mercado. En su encuentro con la periodista ha hablado del buen momento que atraviesa, tanto en lo profesional como en lo personal. Y es que además de ser una artista consolidada, es feliz al lado de Federico León, un hombre discreto con el que empezó una relación sentimental en el año 2019.

«Federico, mi pareja, está muy metido en el mundo audiovisual. Tengo muy claro lo que quiero y lo que no quiero. Un quiere lo mejor para su show. Estamos en momentos complicados para la música», ha empezado diciendo al mencionar a su chico. Este vive en Canarias, lo que ha hecho que ella viva ahora a caballo entre Madrid y el archipiélago. «No me he ido a vivir digamos en plan coger todos los bártulos y movilizarme… No tengo el cepillo de dientes, tengo un vestidor», ha comentado, dejando claro que prácticamente vive con su pareja. «Fede me ha hecho un vestidor muy bonito y muy bien iluminado, porque él se dedica a la iluminación. No necesito más. Allí tengo menos cosas que en mi casa de Madrid. A veces hago limpia y le regalo las cosas porque no me da tiempo a ponérmelo todo».

«Federico es un hombre 10»

De su pareja le gusta todo. «Es un hombre 10, impecable en todos los sentidos. Me ha dado muchísima cordura, no solo a mi vida personal, sino también a mi vida profesional. Me da sentido del humor, me río a carcajadas con él. ¡Eso es bótox, bótox en vena! También le ha muchísimo cariño a mi hija», dice.

En su charla con Toñi Moreno, Marta Sánchez ha hablado de su hija Paula, una joven «muy querida» que, a sus 18 años, ya trabaja con ella. «Quiero ponerla a trabajar conmigo para que sepa lo que es ganarse la vida, dese abajo. Quiero que sepa lo que es ganarse su dinerito para sus caprichos. Me ayuda en el camerino, a abrocharme los vestidos, a colocar los maquillajes… y ahí la tengo», ha señalado.

«A mi hija le digo que sea alguien importante en lo que haga»

Como madre, le preocupa el futuro de la joven: «Le digo sobre todo que sepa bien lo que quiere para ir a por ello y que no sea mediocre, que sea alguien importante en lo que haga. Las generaciones últimas no son soñadoras de más. No son muy conscientes de que tener esos lujos que se muestran en Instagram hay que trabajarlo. Eso no llega por casualidad. Hay que sacrificar muchas horas de ocio, de amigos, de familia. Hay que viajar mucho y estudiar mucho».

Otro de los asuntos que ha abordado Sánchez en su entrevista con Toñi Moreno ha sido sobre sus trucos para estar tan estupenda a los 55 años. «No quiero abandonarme y me cuido mucho. He engorado dos kilos desde navidad. Me pongo de mala leche cuando engordo. Me gusta comer y tomarme un buen champán, pero me gusta estar en mi talla y en mi peso». No cabe duda de que sigue siendo, además de una estrella, un icono de belleza. Se siente a gusto consigo misma: «Me sigo sintiendo muy joven y con mucha fuerza».

Esa fuerza la sigue impulsando para ponerse encima de los escenarios. Eso sí, lo hace con los mismos nervios de cuando sus comienzos: «Me sigo poniendo nerviosa y creo que lo voy a seguir haciendo». Dentro de cuatro años cumplirá cuatro décadas de trayectoria musical, pero aún siente que le queda mucho por hacer.

El día que Madonna le pidió a Marta Sánchez que cantara para ella

De las muchas anécdotas que ha vivido a lo largo de su dilatada carrera ha recordado su encuentro con Madonna: «Una amiga le hizo una fiesta a Madonna. Estábamos mucha gente del cotarro haciéndole un poco la corte porque era la protagonista de la noche. Me miró de arriba abajo, me miró detenidamente y le preguntó a Miguel Bosé: ‘Quién es ella’. Y me dijo: ‘Canta para mí, como si fuera una orden’. Yo le dije: ‘Esta noche he venido de fiesta, no estoy trabajando. Canto si cantas conmigo tú. Ella me comentó: ‘No me sé sus canciones», y yo le dije ‘pero yo las tuyas sí’… Pero al final no se animó».

