Los dos artistas vuelven a unir sus voces 10 años después del gran éxito de ‘Colgando en tus manos’ y su posterior enfado. Marta Sánchez denunció públicamente que solamente había recibido 6000€ por el exitoso tema que alcanzó los primeros puestos de las listas de éxitos del país y criticó a Carlos Baute por no mostrar interés en la cuestión. En aquel momento Sánchez declaró: ” A mi no me cuadraba, pedí el contrato y me dijeron que mejor estuviera calladita”.

Ahora vuelven con un nuevo tema, ‘Te sigo esperando’, que podrá escucharse a partir del 9 de noviembre. Parece que han dejado atrás el largo periodo de enfrentamientos y ataques velados en los medios. Ahora parecen estar en el mejor momento y es que Carlos Baute ha salido defendiéndola en las redes sociales. Todo comenzó cuando la artista compartió una imagen del videoclip del nuevo tema, donde Marta sale ataviada con un uniforme de camarera que deja a la vista sus hombros, lo que ha enfurecido a sus haters: “¿Eres patética! No tienes 20 años, por Dios”. Esto provocó la respuesta del artista venezolano: “Se ve mejor que con 20!”.

Han sido los propios cantantes los que se han encargado de sacar a la luz esta nueva colaboración conjunta a través de sus redes sociales.

