8 Es ella quien no quería salir en televisión

Roca no quiere convertirse en protagonista de portadas, pero eso no significa que sea totalmente ajena a la profesión de su mujer. En 2017, por ejemplo, no dudó en llamar al programa de televisión en el que trabaja Chelo para hacerle una bonita declaración. “La quiero con toda mi alma y estoy orgullosa de ella. Soy una persona feliz desde hace 28 años”, decía Marta haciendo llorar a Chelo, a quien prometía “esperarla esta noche con los brazos abiertos y le voy a dar todos los besos del mundo”.