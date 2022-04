Marta Riesco ha vuelto este martes al trabajo después de unos días desconectada de la rutina para recuperarse de un delicado momento. Durante la mañana del martes aparcaba su coche fuera de las instalaciones de Mediaset y andaba unos metros hasta la entrada. No ha podido evitar que los reporteros se acercaran a ella para preguntarle por el delicado momento por el que ha pasado.

La periodista, que ha llegado a su trabajo con una chaqueta que pone en la espalda ‘No tengas miedo’, que es el título de su canción, desvela que los médicos le han dicho que «hay que tomarse las cosas con calma, que no te afecten tanto». Eso es lo que pretende hacer ahora. Y es que Marta empieza una nueva etapa y lo hace con la mejor de las actitudes.

Asegura sentirse «muy bien» tras su ruptura de Antonio David Flores, pero prefiere no entrar en detalles cuando le preguntan por este tema. «No voy a decir nada sobre ese tema (…) no voy a comentar nada», repite en varias ocasiones, segura de que de su vida sentimental queda al margen de la vida pública.

Marta Riesco vuelve al trabajo en Telecinco tras su baja

Vídeo: Europa Press.

Muchos rumores se están escuchando sobre la posibilidad de que Marta Riesco sea el fichaje estrella de la nueva edición de ‘Supervivientes’. Aunque ya están confirmados los 16 concursantes, se ha hablado de que la periodista podría ser el último fichaje, que anunciarían el próximo jueves durante la emisión del estreno. Sin embargo, Marta Riesco desmiente ahora esto.

La joven desmiente que vaya a participar en ‘Supervivientes: «No, no voy a ir», dice rotunda entre risas. Parece que no vamos a poder verla en Honduras este año. Marta Riesco prefiere quedarse en España, acompañada de su familia y amigos, e intentando superar la ruptura mientras continúa con su rutina. El hecho de que la hayamos visto en España este martes demuestra que no será concursante. De ser así, ya tendría que estar en Honduras, preparándose para el estreno del programa.

Sobrepasada por la situación y la presión

La reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ recibía hace unas horas el alta médica tras tomarse una baja que ha durado casi dos semanas. El pasado 12 de abril anunciaba que se alejaba del trabajo porque necesitaba «evadirse de todo» ante la avalancha mediática que ha supuesto su ruptura en directo con Antonio David Flores. Asegura estar recuperada y con energías suficientes para volver a la carga. Eso sí, bajo estricto seguimiento de sus médicos, ya que sigue en tratamiento.

«Me han dado el alta hace un par de horas. Estoy muy contenta porque tengo muchas ganas de incorporarme a mis programas. A veces en la vida hay que parar y me ha vuelto a ocurrir… Y antes de encontrarme mal y peor, el médico consideró que me tenía que apartar unos días del trabajo», decía en un vídeo que publicaba a través de Stories.

