Marta Riesco y Belén Esteban protagonizaron un tenso encontronazo por el que incluso tuvieron que separarlas. Así lo asegura un testigo del incidente a SEMANA, quien además nos cuenta que la reportera lanzó un golpe muy bajo a Belén: «Estaba totalmente fuera de lugar. Esto ha hecho que Belén estalle y que las personas presentes tuvieran que meterse por medio para evitar males mayores». Horas después de este percance, Marta Riesco ha sido preguntada por ello y ha reconocido este cara a cara que ha copado titulares.

Vídeo: Europa Press

La joven ha matizado qué es lo que sucedió, siempre según versión, desafiando de nuevo a su compañera de cadena Belén Esteban. «Pregúntale a ella a ver qué dice», dice cuando se le pregunta por el enfrentamiento que tuvo lugar en la tarde de este lunes 11 de abril. No tienen buena relación ni nada que les una, de hecho, los últimos días se han lanzado más de un zasca, indirectas que han acabado de la peor manera posible. Una tirantez que se multiplicaba cuando Riesco volvía a cargar contra ella: «Yo también me descojono de ella. Yo por lo menos he ido a la universidad. Me descojono de que ella se descojone de mí y luego se ponga tan loca cuando mencionen a su hija». Críticas sobre sus estudios o sobre cosas personas que, por supuesto, no han caído en saco roto.

A pesar de que muchos tuiteros y espectadores consideran que Marta Riesco se está viendo perjudicada con su actitud, ella no planea callarse. Lejos de mantenerse en un perfil bajo, la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ está más presente que nunca en la televisión, en especial, tras su ruptura con Antonio David Flores, relación que saltaba por los aires hace tan solo unos días. La joven rompía en directo con el que era su pareja, quien, por cierto, ya «no le coge el teléfono ni responde a sus mensajes», lo que llega a pensar que no existirá una reconciliación, al menos próximamente.

Marta Riesco era definida por su exnovio como la nueva maléfica, un concepto que, a buen seguro, habrá dolido a la periodista, que insiste en que sigue muy enamorada del malagueño. «Y el titular que me da es «yo me enamoré de Blancanieves y se ha convertido en Maléfica», decía Aurelio Manzano hace unas horas. Su relación sentimental ya forma parte del pasado, un punto y final que ha servido para acercar a Marta Riesco y Rocío Flores. Según la colaboradora de Telecinco, la hija de Antonio David ha sido quien la ha consolado, un gesto que ella agradece enormemente: «Le agradezco todas las llamadas que hemos tenido ella y yo. Todo estaba encaminado para que saliera bien. Por eso, el chasco ha sido más grande (…) Rocío me ha estado consolando estos días, no sé si le sentará mal esto. Respeta la decisión que ha tomado su padre gracias a Dios».

