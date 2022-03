A pesar de que en un principio prefirió mantenerse al margen después de que Antonio David Flores confirmara su relación con ella, ahora Marta Riesco se ha convertido en el centro del foco mediático debido a sus declaraciones sobre su vida privada. Después de confesar que le encantaría pasar por el altar, la reportera de ‘El programa de Ana Rosa‘ ha intentado tender puentes con la hija de su pareja, Rocío Flores, y ha hecho un fuerte llamamiento.

Después de haber sido amigas, la relación entre Marta Riesco y Rocío Flores se enfrió a raíz de que saliera a la luz la relación de la periodista con el excolaborador de ‘Sálvame’. La nieta de Rocío Jurado ha reconocido en alguna que otra ocasión que no tiene interés en saber nada de la reportera y menos ir a una comida con ella y su padre. Después de pasar por momentos complicados, lo cierto es que la interprete de «No tengas miedo» está disfrutando de la nueva etapa por la que pasa y quiere normalizar su relación. Por ello, quiere tender puentes con la hija de su pareja después de que esta dijera que le gustaba su canción. «Lo vi desde mi casa y me lo repetí en la web porque me hizo muchísima ilusión. Yo me esperaba que no dijese nada, o algo menos animado, con menos esperanza de lo que luego yo lo vi. Me hizo muchísima ilusión, tengo que ser honesta, fue de lo que mejor me pasó ayer», reconocía la cantante.

Marta Riesco quiere que haya un acercamiento con Rocío Flores: «Lucharé por ello. Sabéis que le tengo muchísimo cariño, la quiero. Espero que el tiempo nos una, ahora que las dos vamos a estar en ‘Ya son las ocho‘. Voy a respetar lo que ella quiera y es lo que hay que hacer. Le mando un beso enorme y le doy las gracias por su comentario».

Rocío Flores se estrenaba en el programa de Sonsoles Ónega y lo hacía al ritmo de la canción de Marta Riesco, con la que su día intentó representar a España en Eurovisión. A juzgar por su expresión facial, la joven no estaba del todo cómoda y ha lanzado un zasca en clara referencia a la periodista. La hija de Antonio David Flores confesaba que se había levantado también a las cinco de la mañana. Una de las frases más significativas de la reportera, que desde que se diera a conocer su relación con Antonio David Flores, ha asegurado que quiere seguir siendo periodista y no convertirse en protagonista. Sin embargo, sus últimos gestos hacen indicar que cada vez se siente más cómoda normalizando su relación con Antonio David Flores.

Lo que piensa Rocío Flores de Marta Riesco

En su regreso a televisión después de pasar por quirófano para someterse a una operación estética, Rocío Flores explicaba que tenía mucho que decir y porque que callar sobre Marta Riesco, sobre la que dejaba claro que no quería saber absolutamente nada. «Es una cosa en la que no me voy a meter por lo menos ahora públicamente. Marta también trabaja en este programa, si quiere decir algo que baje y que lo diga. No quiero saber nada de Marta«, decía de forma tajante dejando a todos los colaboradores de ‘El programa de Ana Rosa’ boquiabiertos. Además, hacía público que no había hablado con la periodista desde que se hiciera pública su relación y aseguraba que no tenía ninguna intención de que eso cambiase.

Rocío Flores se mostró muy clara e intentó quitarle hierro al asunto al comentar que no se sentía traicionada por su padre, ya que no necesitaba su aprobación para iniciar ninguna relación sentimental. A quien sí quizá tiene algo que reclamar es a su compañera, Marta Riesco, quien incluso acudió a su cumpleaños. «En todo caso la que ha traicionado mi amistad sería Marta, pero no me voy a pronunciar», ha dicho.

