Tras unos largos meses en los que acaparaban todos los titulares por su relación, la tempestad ha llegado a la vida de Marta Riesco y Antonio David Flores. Una pareja bien avenida que vive cada segundo como si fuera el último y con la mayor normalidad del mundo. Ambos celebran su amor todos los días y con variopintos planes. Este sábado, 29 de octubre, la periodista se ha visto sorprendida por la improvisada cena para dos que le preparaba el excolaborador.

Tras una larga jornada de trabajo en ‘Fiesta’ y después de ponerse el pijama, Marta Riesco se veía sorprendida por Antonio David con una improvisada cena en la terraza de su casa. En concreto, a la luz de las velas, y unas lucecitas, el excolaborador de televisión preparaba una deliciosa cena para que su chica pudiese relajarse y desconectar.

Como no podía ser de otra manera, Marta Riesco compartía el momento en sus redes sociales y se mostraba agradecida con poder disfrutar de una improvisada cita para dos. Además, no dudaba en presumir del plato que había cocinado su chico y de la rosa que le había dejado en la mesa de la terraza. «Es un grandísimo cocinero«, aseguraba. Con este plan, la reportera deja patente que viven su amor al momento, con normalidad y no necesitan irse a lujosos restaurantes para disfrutar de ellos dos.

Marta Riesco, muy enamorada

Marta Riesco y Antonio David Flores no paran de dedicarse mensajes de amor a través de sus redes sociales. «Siempre te has mantenido firme y nadie te ha hecho cambiar de opinión pese a todo lo que te han ofrecido. Has demostrado todo lo que me quieres diciendo que no. Ahora que puedo, darte el sitio que mereces. Gracias por tu lealtad, a pesar del peaje que has tenido que pagar. Y gracias por haber mostrado a los demás que no soy cómo me han pintado en este último año. Gracias por haberte jugado hasta tu puesto de trabajo por mí. Ojalá los que te critican, lleguen a conocerte», llegaba a decir hace unas semanas. Concluía su mensaje subrayando que era muy feliz teniendo a su lado «a una mujer tan fuerte y tan valiente como tú. Te amo». La periodista no tardaba en reaccionar a este mensaje y correspondía sus palabras con un breve, pero contundente comentario: «Te amo con toda mi alma». No cabe duda de que ambos pasan por un buen momento y solo el tiempo dirá si ambos terminan pasando por el altar. De momento, su relación está más que afianzada.