Marta Riesco se marca un 'Tamara Falcó': así retoca su imagen con filtros de Photoshop

Marta Riesco está inmersa en lo que ella ha tildado de 'operación buenorra' con la que pretende ponerse a punto y recuperar su figura. La reportera tras su ruptura con Antonio David Flores ha recuperado su rutina de alimentación y se ha puesto en manos de un entrenador personal, plan que ya ha iniciado y con el que está demostrando tener muchísima fuerza de voluntad. Feliz por su evolución, hay algo que ha llamado poderosamente la atención de sus seguidores: los evidentes retoques de sus últimas fotografías. La joven ha acudido esta semana a la premiere de 'Transformers: el despertar de las bestias', donde posó en el photocall para varias agencias con una gran sonrisa y cuyas imágenes han sido comparadas con las que ella ha posteado en su cuenta de Instagram.

Marta Riesco, Sin filtro Vs Con filtro. pic.twitter.com/7nNue2dIcw — Miss Riesgo ( @missdelriesgo) June 7, 2023

Sus followers lo tienen claro y dan por hecho que sus instantáneas antes de ver la luz han pasado por Photoshop. Hay para quien la diferencia tanto en su rostro como en su cuerpo es grande, de hecho, hay quien ha hecho un montaje comparando ambas imágenes. Visiblemente más delgada y con lo que parecen ser varios retoques, Marta Riesco presume de look en el estreno de la película. Eligió un vestido verde con transparencias que le sentaba de maravilla, pero quizás se olvidó de que había otras fotografías oficiales que también se publicarían.

Un antes y un después muy comentado en redes sociales y en el que varios followers de Marta Riesco han reparado. "No le hace falta ningún filtro", "La veo un aspecto saludable, no entiendo el filtro. Qué manía con estar hiper delgada", o "¿Qué necesidad tenía?" son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la red social del pajarito, donde le recuerdan a la comunicadora que está estupenda y que no necesita ninguna aplicación para cambiar su cuerpo. Tampoco para cambiar su piel o afinar ciertas partes de ella, por lo que hay quien la compara incluso con Tamara Falcó, a quien recientemente pillaron, siendo Íñigo Onieva el que destapó la imagen real.

La marquesa de Griñón durante su viaje a Bali) (Indonesia) publicó una fotografía en la que licuó parte de la imagen, añadió volumen a Íñigo y donde trató de afinar tanto sus piernas como sus brazos. No se pusieron de acuerdo a la hora de postear la misma foto, lo que provocó que el montaje de ambas imágenes se convirtiera en viral. No te pierdas a continuación las fotos compartidas por Marta y por las agencias de comunicación.