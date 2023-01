Marta Riesco revela la virtud más desconocida de Antonio David Flores

Marta Riesco no puede esconder la admiración que siente por su pareja, Antonio David Flores. Algo que también ocurro al contrario. Ambos se convierten en sus mejores admiradores y se alegran por cada uno de los éxitos y triunfos que consigue el otro. Desde que saliera a la luz su relación, se han tenido que enfrentar a varios problemas que han sabido solucionar de manera perfecta. Ya completamente consolidados, la pareja vive a caballo entre Málaga (en un piso que acaban de estrenar) y Madrid, en el nuevo domicilio al que la reportera se mudó tras salir a la luz su romance con el ex de Olga Moreno. Un ático en una zona muy cercana a las instalaciones de Telecinco que nos ha dejado ver en un sinfín de ocasiones a través de su Instagram. Sin embargo, ahora lo muestra de manera más detenida e incluso cuenta algunos secretos de su decoración, revelando la virtud más desconocida de Antonio David Flores.

La reportera de 'Fiesta', en Telecinco, se ha convertido en la última invitada de 'Hoy me quedo en casa', el espacio especial de viviendas de MTMAD. Ha abierto sus puertas de su casa y ha hablado largo y tendido sobre su hogar, haciendo hincapié en la decoración de la misma: "Mi casa en un principio estaba pensada solo para mí pero evidentemente consensuo con mi pareja la decoración porque vivimos los dos y es importante para los dos estar de acuerdo en las cosas. Aunque a veces, me hago caso a mí misma", empieza diciendo.

Marta Riesco confiesa que Antonio David tiene mano con la decoración

Sin embargo, Marta Riesco ha revelado lo buen decorador que es Antonio David Flores. Con un estilo mucho más sencillo que el de la reportera, el que fuera Guardia Civil tendría muy buen gusto para la decoración a pesar de que en ocasiones no coincide con los gustos personales de Marta Riesco. "Mi pareja decora mucho mejor que yo, lo que pasa que yo tengo un estilo muy personal", continúa diciendo. La reportera confiesa que Antonio David tiene mano con el tema de la decoración, a pesar de que nunca lo haya hecho público.

Marta ha hablado largo y tendido sobre sus gustos con el tema decorativo: "Mi estilo es nunca está de más poner cosas y eso de que lo sencillo es lo mejor, para mí, nada que ver. A mí me gustan las cosas decoradas, me gustan los colores, me gusta mezclar, me gusta la alegría en la casa. Y sí que es verdad que dentro de todo me gustan los tonos tierras, tonos azules pero vamos, que no me gusta tener una casa minimalista y discreta. No soy de esa clase de decoradora de interiores", confirma entre risas.

Los motivos que llevaron a la colaboradora de televisión a hacerse con esta casa

La reportera también ha hablado de cuándo se mudo a esta casa y qué fue lo que le enamoró de ella: "Esta casa la encontré hace un año más o menos. Me enamoró de esta casa la terraza, principalmente, porque es muy grande. Yo me estaba imaginando allí este verano con un gin tonic o mi café. Es principalmente la razón por la que me quedé la casa. Y luego que está a 10 minutos de las instalaciones de Telecinco", confirma Marta Riesco sobre su nidito de amor con Antonio David Flores.