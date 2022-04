«He estado ausente, pero espero volver a mi trabajo, al de siempre. Quiero agradecer el apoyo inmenso que he recibido. He recibido muchas críticas, pero también he recibido muchísimo cariño y no sabéis cuánto se agradece recibir cariño de gente que ni conoces cuando estás en momentos bajos y complicados», ha dicho la reportera.