Marta Riesco el 25 de enero conectó con ‘Sálvame’ y protagonizó un enfrentamiento con Anabel Pantoja que la dejó fuera de pantalla casi un mes. Su actitud enfadó sobremanera a sus jefes de ‘El programa de Ana Rosa’, tal y como publicó SEMANA en exclusiva. Recibió una llamada, la fulminaron del tema Urdangarin que estaba cubriendo en Vitoria y, desde entonces, no se ha vuelto a Marta delante de las cámaras. A pesar de que todas las semanas hacía reportajes, desde esta polémica no volvió a hacer ninguna conexión. Hasta ahora. Este martes la periodista ha vuelto a una alfombra roja y lo ha hecho por todo lo alto: junto a Penélope Cruz. La actriz presentaba ‘Competencia oficial’, su última película, y Marta Riesco pudo entrevistarla, un encuentro del que ha presumido en sus redes sociales con muchísimo orgullo. «Profunda admiración y orgullo patrio por Penélope Cruz», ha escrito la joven.

Marta Riesco ha mantenido durante estas semanas un perfil bajo, evitando así llamar demasiado la atención tanto dentro como fuera de las redes sociales. Si bien se dio de baja laboral, tras volver al trabajo lo ha hecho todo desde redacción. Aunque a ella le encanta salir en pantalla, se ha preferido que la reportera esté tan solo en los estudios y experimente así otro rol, al menos hasta que se calme el escándalo. Estar apartada de la primera línea televisiva no ha evitado que Marta siga mostrando su día a día en su perfil de Instagram, donde día tras día suele mostrar su llegada a Mediaset pasadas las 5 de la mañana.

Marta Riesco está orgullosa de trabajar en ‘El programa de Ana Rosa’, espacio en el que siempre soñó estar, por lo que ahora seguro que se piensa dos veces convertirse en personaje. Es consciente de que la última vez que lo hizo prescindieron de su presencia en Vitoria y no está dispuesta a que vuelva a pasar una vez más, lo que lleva a pensar que ha aprendido la lección. Ha sido una etapa dura, más aún si se tiene en cuenta que se vio superada por la presión y no acudió a su puesto de trabajo: «Han sido días duros y complicados. Ya estoy mejor. Tenía ganas de volver al trabajo».

Marta Riesco no ha vuelto a hablar de qué le une a Antonio David Flores. No han sabido entenderse y, aunque ella afirmaba estar muy enamorada del malagueño, han tomado caminos por separado. Según pudo saber SEMANA en exclusiva, han terminado su relación tras varias discusiones y es que para ninguno de los dos era fácil lidiar con el ruido mediático. Él recibió muchas críticas por no haberle contado nada a Olga Moreno y ella porque lo había negado hasta la saciedad en diferentes ocasiones, negación que, por cierto, enfadó a Rocío Flores, con la que no mantiene ningún contacto en la actualidad.

Te interesará saber...