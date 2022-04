Marta Riesco esta semana fue dada de alta y regresó a su puesto de trabajo de ‘El programa de Ana Rosa’. Más sosegada que hace unos días, lo cierto es que la reportera continúa en tratamiento para superar el bajón anímico en el que está sumida desde hace meses. A pesar de que muchos creían que era la nueva concursante de ‘Supervivientes’, nada más lejos de la realidad. Ella misma ha contado que sí existió una oferta sobre la mesa y que incluso negociaron, pero nada de lo hablado llegó a buen puerto. Marta Riesco quiere seguir trabajando en el magazine diario donde empezó hace cinco años, un empleo que ha llegado a correr peligro tras confirmarse su relación con Antonio David Flores.

Si bien su relación está rota y ambos han tomado caminos por separado, Marta Riesco reconoce que esta etapa no ha sido fácil. Se ha enfrentado a compañeros, ha protagonizado polémicas e incluso tuvieron que separarla de un rostro conocido de Mediaset, en concreto, de Belén Esteban, sin embargo, su jefa y la cadena decidieron que continuara en la plantilla. Tras mucho pensarlo, optaron por apoyarla, aunque en alguna ocasión perdiera los papeles delante de las cámaras, hecho que, por ejemplo, tuvo lugar durante una conexión con Anabel Pantoja y ‘Sálvame’. «He sido valiente y me he jugado incluso el despido (…) He rechazado ofertas muy gordas y de muchísimo dinero«, ha dicho en el programa de Youtube de Diego Arrabal.

El castigo de ‘El programa de Ana Rosa’

Cabe recordar que cuando se encontraba en Vitoria cubriendo la nueva relación de Iñaki Urdangarin, entró en directo en ‘Sálvame’ y terminó cargando contra Anabel a la que advirtió con que la acabaría sentando en el banquillo. La tensión creció por momentos y su nombre corrió como la pólvora en redes sociales, siendo solo minutos después cuando Marta Riesco recibió una llamada por parte de ‘El programa de Ana Rosa’, donde le comunicaban su ‘castigo’ al mostrar esta actitud. La reportera debía abandonar Vitoria, tal y como publicó SEMANA en exclusiva y, de hecho, se pasó alejada casi dos meses en la redacción sin aparecer en pantalla.

La relación de Antonio David y Marta Riesco vio la luz en el mes de enero. Por entonces, ya vivían juntos, pero nadie había captado una imagen de los dos solos mientras disfrutaban de su amor. Unos meses después esta revista consiguió las imágenes más buscadas y te mostró el verdadero comportamiento de la ya extinta pareja, un romance que ha vivido altibajos y que ha provocado que el trabajo de Marta pendiera de un hilo. La influencer ha vivido una auténtica tormenta mediática, tanto es así que hasta en dos ocasiones ha sido dada de baja médica, llegando a ausentarse de su trabajo en Telecinco durante días.

Su relación llegó a su fin el día en el que Marta celebraba su cumpleaños en la capital. Ella y el que era su pareja habían organizado al detalle su gran día, ya que en él posarían ante los medios por primera vez, pero nunca sucedió. El plantón de Antonio David en una fiesta de la que este medio te ofreció todos los detalles en exclusiva sirvió para que ella pusiera punto y final a su historia de amor en pleno en directo en ‘Ya son las ocho’, declaraciones con las que ambos coparon titulares y tras las que diversos medios querían contar con su testimonio.

Eso sí, Marta Riesco tiene más que claro que no entraría en un reality, pues no quiere exponerse de esa manera. Prometía convertirse en una de los pesos pesados de esta edición en ‘Supervivientes, no obstante, tras mucho pensarlo declinó la oferta de viajar a Honduras. «Hubo una gran oferta y grandes conversaciones, pero jamás un sí por mi parte. Creo que fui la primera en reunirme para ‘Supervivientes’ y no acepté nunca. Se me reunió varias veces, pero yo no quería porque lo tenía muy claro, aunque ellos tenían mucho interés», ha comentado Marta Riesco. Un año después de que Olga Moreno se alzara como ganadora, Marta Riesco se desliga de la aventura selvática para continuar en la capital.

La comunicadora siempre ha dejado claro que ama su profesión, pero considera que cuando ha roto su silencio para hablar sobre Antonio David ha terminado equivocándose. «Creo que me equivoqué el día en el que dije que no quería continuar con mi relación. El día de mi cumpleaños lo borraría porque me dejé llevar por el momento», asegura. La joven mantiene que sigue enamorada y que daría marcha atrás en muchas decisiones, aunque no se arrepiente de haber rechazado suculentas sumas de dinero o nuevos puestos de trabajo con los que creía que no encajaría. «A mí se me ha llamado en varias ocasiones y se me han puesto ofertas sobre la mesa, ya no solo de tipo económico sino a nivel laboral. Cualquier persona que quisiera aprovecharse hubiera aceptado», finaliza Marta.