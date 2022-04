Marta Riesco ha reaparecido tras la exclusiva de Olga Moreno a SEMANA. La reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ ha dado sus primeras impresiones y ha explicado cómo se encuentra al leer todos los titulares que ha dejado la expareja de Antonio David Flores. Aunque en un principio la periodista no tiene intención de despejar muchas dudas, Marta sí confiesa este miércoles cómo se encuentra: «Estoy tranquila y apoyando a mi pareja». De este modo, insiste en que sigue al lado del malagueño y que confía plenamente en él tras enterarse de todo lo que sucedió antes y después de la ruptura de Antonio David y Olga Moreno.

Marta Riesco asegura que «no se siente atacada» y no cargará contra Olga Moreno ni contra ninguna de las declaraciones que ha dado ella en la entrevista. Su deseo es que «todos se pudieran llevar fenomenal», un propósito que, quién sabe, si llegará a cumplirse en algún momento. «Estoy enamorada, quiero llevar una relación feliz. Me sentí muy feliz el sábado cuando empecé a llevar una vida normal. Me siento orgullosa de que haya dado los pasos que ha tenido que dar», ha dicho sobre su pareja, con el que tras varios altibajos ha encontrado la estabilidad. La comunicadora dice «estar en otra fase» y asegura respetar el hecho de que Olga Moreno haya respondido a SEMANA en exclusiva, pero de momento «no hará ningún comentario sobre ella». «Deseo que mi relación vaya para adelante, podré todo de mi parte para que las aguas estén lo menos turbulentas posibles«, ha explicado.

Fue el pasado fin de semana cuando Marta Riesco confirmaba públicamente que ella y Antonio David se habían reconciliado. A través de una imagen en la que posaban juntos en un restaurante, la pareja gritaba al mundo que estaban felices y con una crisis más que superada. Ambos ahora deben hacer frente al relato de Olga Moreno, una entrevista muy extensa en la que la empresaria es preguntada por infidelidades, por motivos de ruptura y por una relación que, a día de hoy, sigue siendo cordial pese a todo.

Primeras palabras de Rocío Flores

Quien se ha mostrado muy impactada con que Olga Moreno haya roto su silencio es Rocío Flores. La joven conoció la decisión de la hispalense el lunes, a pesar de que la entrevista fue concedida el sábado y ella la vio el domingo en el cumpleaños de su progenitor: «Estoy muy sorprendida (…) No me duele que cuente la verdad, pero me duele la manera». Además, la hija de Antonio David se ha mostrado molesta al no conocer el contenido todavía de la segunda entrega de la entrevista, la cual verá la luz el próximo miércoles en la revista SEMANA. Consciente de que todavía queda mucho por descubrir y desgranar, Rocío se ha mostrado en su reaparición más nerviosa que nunca.

Rocío sabe que sus palabras y su decepción se podía malinterpretar, lo que le ha llevado a aclarar que, pese a lo sucedido, sigue adorando a Olga Moreno, a la que considera una segunda madre. «No tendré nada que reprocharle a Olga con cómo es como madre y lo bien que se ha portado conmigo y con mi hermano cuando no le correspondía. Me siento decepcionada por no haberme enterado antes de la entrevista. Adoro con todo mi corazón a Olga y también a mi padre», ha finalizado la colaboradora en el club social.

