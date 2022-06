Durante los últimos meses, el nombre de Marta Riesco ha sonado con fuerza. Su relación con Antonio David Flores la puso en el punto de mira y desde los programas en los que trabajaba la pusieron en primera línea televisiva. Sin embargo, cuando desveló que Rocío Carrasco había intentado ponerse en contacto con ella, sin poder demostrarlo, al igual que no mostró ese «as en la manga» que tenía guardado, sus apariciones televisivas fueron contadas. Quedó apartada de esa primera línea y aunque siguió vinculada a los diferentes programas en los que trabaja, sus apariciones en el plató desaparecieron. Ahora, Marta Riesco estrena nuevo proyecto profesional y se atreve a lanzar su propio programa.

Marta Riesco estrena “El columpio de Marta”, una especie de programa de entrevistas que tienen lugar en la terraza de la reportera de televisión. Desde su casa, la que comparte con Antonio David Flores, la periodista quiere probar suerte en esta nueva andadura profesional. El primer invitado en su propio programa ha sido nada más y nada menos que Nicolás Gutiérrez, el artífice de la canción ‘No tengas miedo’. Ha sido un reencuentro doce años después de que compusiera el tema que, a día de hoy, Marta Riesco sigue interpretando con mucho éxito.

De hecho, después de que se conociera su relación con Antonio David Flores volvió a cantar este tema e hizo una nueva versión de la misma que le ha dado muchas alegrías. Se ha convertido ya en todo un himno para los seguidores de la Riesco que ahora tienen la oportunidad de verla en este nuevo espacio de entrevistas que las emitirá de manera íntegra a través de su perfil de Instagram, donde acumula más de 150.000 seguidores. Será en su cuenta donde ya ha emitido el primer capítulo y ha entrevistado al compositor de su éxito y se podrán ver los próximos que publique.

Pero no es el único nuevo proyecto que la reportera tiene entre manos. Hace unas semanas anunciaba que había empezado a escribir su historia en un libro. Hoy empiezo a escribir mi historia…y esta vez lo cuento yo», contó Riesco mientras anuncia el título escogido para esta obra. Lo llamará ‘Sin miedo’, haciendo así un guiño a su canción y gritando una vez más al mundo que, a pesar de todo, seguirá siendo valiente. Lo que está claro es que la reportera está viviendo su verano más agitado. A todos los compromisos profesionales hay que sumarle el hecho de que no para de disfrutar por todos los rincones de nuestro país al lado de su novio. Ahora que la relación está más que afianzada no se separa del ex guardia civil ni un solo momento. Ambos se han convertido en inseparables y están disfrutando de su noviazgo.