Marta Riesco enseña su "cuerpo real" tras ser criticada por usar filtros: "Sí, retoco mis fotos"

Marta Riesco responde tras el retoque de sus últimas fotografías. La reportera compartió en sus redes sociales unas fotografías retocadas con un programa informático en uno de los últimos eventos a los que asistió. Sus seguidores rápidamente se dieron cuenta de que las fotos oficiales del photocall de 'Transformers: el despertar de las bestias' en Madrid no coincidía su figura con las que ella mostró. En ellas lucía un mono-vestido verde corto, ceñido y juvenil.

"Sí, retoqué las fotos porque esas de photocall siempre salen fatal, te hacen parecer más ancha, gorda y la piel más fea. Igual que lo hacen muchos", reconoce. El motivo de ese retoque estaría enfocado a una cuestión estética más que física. Para demostrar esto se quitó la camiseta con la que estaba grabando y se mostraba al natural ante las cámaras. "Este es mi cuerpo real, por si queréis hacer algún frame y decir que me retoco no sé cuántas fotos, sí lo hago para que estén algo mejor", lanzaba muy segura.

Ante el aluvión de críticas y comparaciones, Marta Riesco quiere así zanjar el tema por completo. Se muestra así como ejemplo de todos los que han tenido que pasar por lo mismo públicamente. "No intento engañar a nadie, subo cada día los vídeos con la ropa, haciendo deporte...Solo quiero hacer este llamamiento para los que se sientan mal, que hayan sido criticados los antes y después", expone. Eran constantes los comentarios que se preguntaban la necesidad que había tenido para tantos cambios en las fotografías. "No le hace falta ningún filtro" o "Qué manía con estar hiper delgada" le repetían. Está inmersa en plan 'operación buenorra', como ella misma lo define, en una completa rutina de gimnasio con entrenador personal y una cuidada dieta y comparte cuál es el mayor complejo de su cuerpo, sus cartucheras.

"Me paso por aquí ya porque tengo que trabajar", asegura Marta Riesco

Esta polémica del retoque de las fotografías llega en un momento difícil para Marta Riesco. Son muchos los acontecimientos que está intentando sobrellevar en este 2023, como su ruptura con Antonio David Flores o la finalización de su contrato en Telecinco, y se siente abrumada. "A todos nos ha pasado como a mí, que en un momento crees que puedes con todo y dos días después sientes que estás en un pozo oscuro. Es importante que veáis esta Marta, no la que está haciendo cosas como una circa", pensó. Esta reflexión llega justo antes de que tome la decisión de mostrarse al natural frente a sus seguidores. El hecho de que continúe presente haciendo publicaciones en el universo digital responde más al trabajo: "Me paso por aquí ya porque tengo que trabajar. No me puedo permitir quedarme de bajón o metida en el sofá. Creo que no tengo otra opción más que salir adelante".

De hecho estos últimos días recordaba el último intento de reconciliación con el ex guardia civil que no salió como esperaba y que no puede olvidar. "Se supone que vino a intentar recuperarme. Se presentó en mi casa a las 12 y media de la noche y estuvo tres días. Creía que iba a luchar por la relación. Durmió en mi casa y estuvimos juntos. Me dijo que quería que la reconciliación la llevásemos en secreto", explicó. Una de esas noches, sin embargo, todo cambió y se desencadenó su despedida definitiva: "Mientras dormía se llevó todas sus cosas de mi casa. Me desperté y ya no había nada. Su intención nunca fue reconciliarse y no creo que haya estado nunca enamorado, como yo".