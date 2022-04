Este viernes, Marta Riesco dejaba a todos boquiabiertos después de confesar en ‘Ya son las ocho’ que había recibido una llamada de Rocío Carrasco en la que le hacía una oferta laboral. Las reacciones no se han hecho esperar y han sido muchos los que han salido a la palestra para desmentir a la novia de Antonio David Flores. Entre ellos, Terelu Campos. A pesar de todos los comentarios, la reportera de ‘El programa de Ana Rosa‘ defiende su historia y adelanta que está dispuesta a mostrar todas las pruebas.

Marta Riesco sigue defendiendo su versión de la historia. Este sábado, mientras paseaba junto a Antonio David Flores, la periodista se ha mostrado tajante e insiste en que los hechos ocurrieron tal y como ella misma los narró en ‘Ya son las ocho’. Por ello, está dispuesta a dar un paso adelante y mostrar todas las pruebas que tiene para demostrar que dice la verdad. Quiere ser prudente y no actuar por impulso y por ello va a esperar al lunes para volver a pronunciarse al respecto. Vea el vídeo para conocer de primera mano qué tiene que decir la periodista sobre el asunto.

Esta reacción llega horas después de que Terelu Campos asegurara en ‘Viva la vida’ que Rocío Carrasco no llamó a Marta Riesco. En concreto, la hija de María Teresa Campos reconoce que la historia «no es como se ha contado» y es la periodista quien llamó al director de una revista del corazón, quien se encontraba en ese momento con la hija de Rocío Jurado. «Se produce una llamada de ella a él por una circunstancia que yo no voy a exponer para hablar de algo que ha pasado. Rocío Carrasco está en ese momento con el director, pero no se mete en la conversación. Él se levanta para hablar con esta persona (Marta). Yo creo que es más que evidente, que él se lo cuenta. Rocío ni habla ni escucha la conversación, está con el director de esta revista, en un restaurante, cuando recibe la llamada se levanta y habla a parte del lugar en el que están ellos», cuenta la colaboradora.

Terelu Campos ha animado a Marta Riesco a que muestre todas sus pruebas para saber si así se tiene que «comer» sus palabras. Por otra parte, varios de los colaboradores de ‘Viva la vida’ creen la versión de la periodista y señalaban la credibilidad que había tenido en los últimos tiempos.

Marta Riesco rechazó la oferta de Rocío Carrasco

Según explicó, Marta Riesco rechazó la oferta que le propusieron «para no perjudicar a Antonio David Flores». Se trataba de una proyecto laboral que le llevaría a cantar «No tengas miedo» en un concierto homenaje a Rocío Jurado. Tiempo después de esta llamada, que se produjo después de que el excolaborador de ‘Sálvame’ le diera plantón por su fiesta de cumpleaños, recibió la llamada del director de la revista para pedirle disculpas por si le había incomodado la situación.

