Marta Riesco está viviendo uno de los momentos más increíbles de su vida, tanto en el terreno profesional como en el personal. La reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ no solo está feliz de disfrutar de una etapa muy dulce al lado de su chico, Antonio David Flores, sino que en el terreno laboral, le han ofrecido ahora probar suerte como cantante. Y eso ha sido una oportunidad que le ha brindado la cadena para la que trabaja.

Esto le ha hecho pensar mucho. Tanto es así que ha querido compartir con sus más de 119.000 seguidores en Instagram una reflexión. Marta Riesco siempre ha soñado con tener la vida de ahora y desde su madurez, le gustaría decirle algo (si tuviera la oportunidad) a su ‘yo’ de los 18 años.

«🌟🎤Ojalá poder haber hablado con esa Marta cantarina de los 18 años cargada de sueños… No importa lo mal que vengan dadas, disfruta de la vida que cuando menos te lo imagines, tu sueño se cumplirá. Y en eso estamos… cumpliéndolos! Gracias @unicorntves y @mediasetcom por haber confiado en mi. Y gracias a todos los que os sentís identificados con #Notengasmiedo. Prometo que la nueva versión os va a encantar! Las mejores cosas de la vida sin duda llegan, cuando menos te lo esperas…🌟🎤», ha escrito emocionada desde el estudio de grabación.

Marta Riesco sería muy clara con su ‘yo’ de 18 años

Ahora es una de las caras conocidas de Telecinco y ve cumplidos muchos de sus sueños. Marta Riesco tiene ya una experiencia que le hace muy feliz y por eso ya desde una posición más tranquila le gustaría hablar con su ‘yo’ más joven, que luchaba por buscarse un hueco. Con esa Marta más inexperta hablaría largo y tendido. Le diría que no tuviera prisa y que siga luchando por sus sueños, porque sin duda los va a cumplir.

Parece que el éxito de su tema le han llevado a hacer una nueva versión del tema. Hace unos días compartía emocionada que su canción, ‘No tengas miedo’, ya estaba disponible en las diferentes plataformas digitales. «Hay un dicho que me encanta, “Mala suerte, buena suerte… ¿Quién lo sabe?” Hoy tiene más sentido que nunca. Cuando empezaron a rebuscar en mi pasado para justificar que siempre he querido ser famosa y que estaba encantada con que se estuviese hablando (mal) de mi, una de las cosas que hicieron fue sacar esta canción. La hice con 18 años, cuando mi sueño era la música», empezó diciendo agradecida.

Una oportunidad con la que se siente agradecida

«Quizás no sea la mejor canción del mundo pero la canté con toda la ilusión de quién empieza algo. Un estudio casero, una estudiante recién salida del colegio y un compositor amateur (@nico_gcaballero) que solo querían pasarlo bien y disfrutar haciendo lo que les gustaba. 15 años después rescatan la canción los medios. Al principio, me sentí mal, me dio vergüenza y me enfadaba cuando alguien la cantaba. Poco a poco me di cuenta que esa canción había vuelto a mi vida con un claro mensaje, “No tengas miedo”. Y es cuando empecé a disfrutar con vuestros vídeos y bailes . Me emociona que digáis que os sentís identificad@s con ella. De repente hace unos días, sonó el teléfono , era Mediaset… y hoy comienzo a escribir un nuevo capítulo de mi alocada vida. Voy a disfrutarla! Ya la tenéis en todas las plataformas y pronto muy pronto…la sorpresa que esperabais… Y no, no tengáis miedo a ser quienes sois y a ser quienes fuisteis…», decía feliz mostrando la portada de su single.

Te interesará saber...