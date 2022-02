Ya lo anunció SEMANA en su portada este miércoles. Marta Riesco y Antonio David Flores han roto su relación. Es una situación que la colaboradora de televisión ya no puede seguir ocultando. Este viernes ha confirmado las informaciones que ya adelantamos en el último número de esta revista. Al encontrarse con las cámaras de la prensa gráfica no ha querido «comentar nada», pero finalmente ha explicado que no lo está pasando bien tras poner punto y final a su fugaz idilio. No se pierda el vídeo para ver su reacción cuando le preguntan por su ruptura con el malagueño.

Vídeo: Europa Press.

Llevaba días desaparecida de la vida pública. Y ahora ha reaparecido para volver al trabajo y recuperar poco a poco la rutina después de haberse cogido la baja laboral tras visitar la clínica de salud mental López Ibor. «Hay cosas peores», reconoce. «Cuando se está mal solo se tienen ganas de volver a trabajar».

La segoviana anunció su regreso a televisión el pasado jueves, a través de un vídeo publicado en sus redes sociales. «Hola a todos. Me paso por aquí para daros la buena noticia de que me ya me han dado el alta y también para agradeceros todos los mensajes que me habéis enviado», decía. «Disculparme porque no os he contestado. Han sido unos días muy complicados para mí. La gente de mi entorno lo sabe y para los que no lo sabíais, han sido unos días muy complicados. Pero bueno, hay que ponerse fuerte. Estoy en ello, y sé que me va a venir muy bien volver al trabajo mañana. Os mando un besazo y de nuevo gracias por las palabras de amor y cariño que me habéis hecho llegar».

«Espero que el trabajo me venga bien para recuperarme»

«Me han dado el alta ya. Me incorporo mañana, tengo muchas ganas. Han sido días duros y complicados, pero bueno, ya mejor. Eso espero, que el trabajo me venga bien para recuperarme. Mi mayor apoyo en estos momentos han sido mi madre y mi padre, desde luego… No voy a comentar nada sobre la reacción de Antonio David de estos días. No voy a decir nada tampoco sobre si es verdad o mentira la ruptura», ha explicado.

Este viernes, Marta Riesco ha vuelto a madrugar para ir a su puesto de trabajo. Se ha despertado a las 5 de la mañana, como hace cada día, para dirigirse a la redacción de ‘El programa de Ana Rosa’. Tras recibir el alta médica se ha reencontrado con sus compañeros. En su Stories ha anunciado que está «de vuelta», junto a la canción «Que nadie me levante la voz» de Bebe. Aunque en las redes sociales muestra su mejor sonrisa, la procesión va por dentro. Poco a poco va recuperando el ánimo.