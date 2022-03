El miércoles ha sido un día especialmente intenso para Marta Riesco, quien se ha pronunciado sobre las fotos que publica SEMANA en exclusiva en las que aparecen ella y Antonio David Flores muy acaramelados en una terraza. La colaboradora ha confesado que se siente liberada después de ver cómo nuestra revista publica imágenes de su romance con el malagueño, con el que por fin se deja ver en público, sin importarle el qué dirán. «Todo el mundo tiene claro que esto sigue para adelante y vamos a vivir con libertad ahora lo que no he podido vivir», ha explicado en el plató de ‘Ya son las ocho’.

Marta habla de sus «amores de verano»

Minutos después, la joven ha aprovechado el tirón mediático de sus apariciones en televisión para compartir un challenge de Tik Tok. «Para salseo», ha escrito en sus redes sociales. En ellas ha contado «la divertida anécdota que me pasó en ‘El programa de Ana Rosa. «A la vuelta de unas vacaciones de verano en las que había estado con unas amigas de ligoteo me vine arribísima«, ha comenzado diciendo en un vídeo. «Estaba escuchando por el pinganillo cómo mis compañeros hablaban de los amores de verano, que qué bonitos. Yo esperaba para hacer un directo».

«No se me ocurrió otra cosa, para hacerme la guay. Me dijo Joaquín Prat: «Buenos días». Y yo dije: Alguno de esos amores de verano me he dejado yo en Tarifa. ¡Un salido! En vez de un saludo», ha añadido entre risas.

https://www.instagram.com/p/CbvV1Bujbhy/

Con esta publicación, Marta Riesco anuncia que estará cada mañana «de lunes a viernes a las 9:00» en Telecinco en una sección que ha lleva por nombre «El reservado» y que etiqueta como «Salseo en Tik Tok». No cabe duda de que las imágenes en exclusiva de SEMANA han hecho que Marta Riesco se tome de mejor humor lo que se comenta de su idilio con Antonio David. Por fin se siente libre de ataduras para contarle al mundo lo enamorada que está del que fuera Guardia Civil.

«Estoy súper liberada, súper feliz para todo lo que me viene»

En el plató de ‘Ya son las ocho’ ha dejado claro que empieza una nueva etapa en la que no pretende esconderse. «Estoy súper liberada, súper feliz para todo lo que me viene. La suerte que he tenido es que he tenido tres meses para superar todo esto. Cada paso que dé se va a criticar, así que es mejor seguir adelante sin que importe nada más», ha confesado.

«Yo lo hubiera cogido de la mano el día uno», dice Marta Riesco

Marta ha expresado que no tiene «ningún problema» en volver a salir a la calle con Antonio David, tal y como recogen las páginas de SEMANA. Ya no temen que los vean en público, porque están seguros de que su historia sigue adelante. «Quiero dejar claro que no es que nos hayamos escondido. Es que ha habido una serie de circunstancias en las que ha habido que respetar a unas partes que tenían un dolor y hemos tenido que respetar esos tiempos», ha añadido. «Sus tiempos no son los míos, yo no tengo nada detrás. Yo lo hubiera cogido de la mano el día uno. Pero no era mi cuestión porque yo no tenía que proteger a nadie», ha dicho.

