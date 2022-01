Alexia Rivas podría ser perfectamente un espejo para Marta Riesco, pues la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ ha seguido sus mismos pasos. Aunque en tiempos y en espacio su escándalo ha sido distinto, ambas han vivido situaciones muy similares. Marta es, al igual que Alexia, periodista y trabaja en televisión, aunque acaba de darse de baja laboral, como en su día sucedió con Alexia en ‘Socialité’ al conocerse su romance con Alfonso Merlos. El boom mediático y las críticas sobrepasaron a Alexia hasta tal punto que dejó de acudir al trabajo, ya que no se sentía con fuerzas. Exactamente lo mismo le ha sucedido ahora a Marta Riesco, quien tras una semana muy complicada ha acudido a un equipo médico. Justo poco después de dar la cara en televisión y confesar que estaba enamorada, otra similitud con Alexia Rivas cuando conectó con María Patiño desde el chalet de su entonces pareja. Para después, ambas, guardar silencio para proteger a sus parejas, aunque el mundo trate de hacerles ver que su elección amorosa no es la idílica a su entender.

Tiempo después comenzaron las demandas, un punto común, aunque con matices. Alexia Rivas denunció al programa en el que trabajaba por «violencia psicológica, vejaciones y acoso», algo que no ha hecho Marta, ya que ella se siente muy agradecida con cómo se portan con ella tras confirmarse su relación con Antonio David Flores. Eso sí, Marta sí ha anunciado que ha iniciado procesos legales para que no se manche su nombre, entre otros, contra Anabel Pantoja. La comunicadora ha demandado a la sobrina de la tonadillera después de que ella desvelara un supuesto encuentro sexual de ella con otra mujer en Cantora. Asesorada por dos reconocidos abogados, todavía es una incógnita cuál será el futuro legal de Anabel Pantoja, que afirma encontrarse tranquila ante las posibles consecuencias que podrían tener sus palabras.

La relación de ambas con famosos les ha catapultado también al estrellato. No solo en televisión, sino también en lo que respecta a sus redes sociales. Tanto Marta Riesco como Alexia Rivas han visto cómo han crecido su número de seguidores en Instagram, cifras que las convierten en influencers con más peso. Alexia pasó de 30.000 followers a más de 200.000 y Marta de 88.000 a 110.000. Aunque no todas sus decisiones serían bien vistas por otras marcas y es que en algún momento han desactivado los comentarios en sus publicaciones para evitar críticas. Esta decisión provoca que no se sepa cuál es su acogida en el público, una opción por la que ciertas empresas evitan confiar en este tipo de perfiles.

La opinión de Alexia Rivas sobre Marta Riesco

Alexia Rivas hace tan solo unos días se pronunció acerca de cómo se estaba tratando a Marta Riesco en Mediaset. «Ojalá yo hubiera podido estar de perfil bajo en ese momento. Ojalá a mí se me hubiese tratado con los mismos paños calientes y con el mismo cariño, porque yo en ese momento lo necesitaba y también era una profesional del periodismo. Creo que yo me merecía el mismo respeto y me alegro que esta persona lo esté teniendo en este momento”, comentó Alexia. A pesar de que ella mencionó este posible trato de favor, lo cierto es que no en todos los programas se trata a Marta del mismo modo.

Marta Riesco se está dejando llevar y, de hecho, está recibiendo incluso ofertas de otros trabajos como ‘Sálvame’, donde un careo contra Anabel le costó una monumental bronca por parte de ‘El programa de Ana Rosa’. Tal y como te contamos en SEMANA en exclusiva, la comunicadora tuvo que agachar la cabeza y fue relegada de su cobertura en Vitoria en caso de Iñaki Urdangarin.

