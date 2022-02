Desde que hace un mes Antonio David Flores confirmara su relación con Marta Riesco, el nombre de la reportera ha copado muchos titulares de la crónica social. La mayoría de ellos han sido por su relación con el malagueño, pero también por una conexión televisiva que realizó con el programa ‘Sálvame’. A raíz de aquello su proyección ante las cámaras se ha visto totalmente relegada a un segundo plano. Un castigo por su guiño a un espacio que no es el suyo. Te contamos todos los detalles.

Cuando saltó a la luz pública la relación entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, ‘El programa de Ana Rosa’ mandó a Marta Riesco a cubrir la información a Vitoria. Durante una jornada de trabajo conectó en directo con ‘Sálvame’ donde protagonizó un sonado y tenso encontronazo con Anabel Pantoja. No solo le dijo que estaba dispuesta a tomar medidas legales contra ella, también que la sentaría «en el banquillo como a su tía». Desde entonces no hemos vuelto a ver a la periodista delante de las cámaras. Cabe recordar que ‘Sálvame’ y ‘El programa de Ana Rosa’ pertenecen a distintas productoras.

El perfil bajo de Marta Riesco

Actualmente Marta Riesco ocupa un lugar más discreto en la redacción del espacio de las mañanas de Telecinco. Aquella conexión hizo que Marta Riesco dejara la capital vasca y regresara de forma inmediata a Madrid. Según pudo saber SEMANA no se vio bien desde su programa que diera tantos minutos a ‘Sálvame’ y tampoco que actuara como un personaje. La bronca con Anabel Pantoja surgió a raíz de unas declaraciones de la colaboradora que días antes había hablado sobre un supuesto encuentro sexual que Marta Riesco habría protagonizado con otra mujer. «Según me cuentan los abogados me dicen que sí tiene que tener miedo, va a tener que dar muchas explicaciones a la justicia. Ella se cree que hace gracia. Voy por lo civil y por lo penal contra Anabel Pantoja», señaló rotunda la periodista.

Aquel destacado episodio en la trayectoria profesional de la reportera se produjo en un momento convulso: cuando continuaba en el foco de la noticia por su noviazgo con Antonio David Flores. Poco después conocimos que tuvo que cogerse la baja laboral por distintos problemas de salud mental. A principios de febrero recibía el alta médica y podía reincorporarse a la redacción de su programa. «Han sido días duros y complicados. Ya estoy mejor. Tenía ganas de volver al trabajo», señaló entonces. También confirmó que su familia había sido fundamental para levantar cabeza, entre ellos, sus padres.

Apartada de la primera línea televisiva, continúa siendo muy activa a través de las redes sociales. Actualiza diariamente su perfil de Instagram donde cuenta con 113 mil seguidores. Una cuenta que utiliza para compartir con sus fans sus distintos looks, también para mostrar sus trucos de belleza. Recientemente hablaba abiertamente de una operación estética. «Yo tenía la nariz con la punta para abajo y era bastante grande. Nunca tuve ningún complejo, pero cuando entré en ‘El programa de Ana Rosa’ y empecé a verme en la televisión, me di cuenta de que cada vez me gustaba menos, pero como soy muy miedosa no se me pasaba por la cabeza operarme hasta que un día me animé», explicó.