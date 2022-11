Marta Riesco está pletórica. En los últimos meses su vida ha vuelto a estar en calma, una sensación que la periodista echaba profundamente de menos. Tan solo quería vivir su relación con Antonio David Flores sin polémicas y seguir trabajando en un medio que le apasiona, la televisión, eso sí, sin estar en el centro de todas las miradas. Por fin ha cumplido ambos sueños y, aunque el camino no ha sido fácil, la comunicadora sabe que ha merecido la pena. «Estoy muy contenta en todos los sentidos», reconoce a SEMANA durante una conversación mantenida en el Día de Todos los Santos. La joven continúa trabajando duro, al igual que disfrutando de su historia de amor con el malagueño, con quien vive su momento más dulce. Pero, ¿ha dejado atrás la escritura de su libro ‘Sin miedo’ al encontrar la paz en su vida? Marta Riesco explica a este medio que lejos de cerrar ese capítulo, ella está centrada en su aventura literaria.

«El libro sigo escribiéndolo. En cuanto pueda te contaré más detalles», nos asegura. La reportera de ‘Fiesta’, el programa de Emma García, está «muy ilusionada», ya que se trata de un proyecto muy personal en el que los lectores podrán conocer todo lo que se esconde detrás de ella. Si bien es transparente en sus redes sociales, hay rincones secretos y episodios nunca narrados de los que Marta Riesco se confesará en un libro cuyo título refleja parte de su contenido. «Sin miedo», palabras con las que hace un guiño a la canción de la periodista que vio la luz hace ya algunos meses. «Se ha hablado mucho de mí en programas, revistas…y quiero ser yo la que sin censura cuente su historia en primera persona», dice la reportera de Telecinco. De este modo, Marta Riesco vuelve a demostrar que es una mujer valiente y que de su puño y letra contará toda su verdad.

La joven charló sobre este mismo asunto con SEMANA hace ya cuatro meses, sin embargo, en aquel entonces tan solo tenía algunas ideas y comenzaba a plasmarlas en documento que, según nos dice la propia Marta, va tomando forma. Entonces nos insistía en que ella no era la mujer «que han dibujado en algunos programas de televisión» y que su intención con este libro es plasmar en un libro « todo lo que le había ocurrido». La periodista desveló que estaba segura de que «levantaría ampollas», aunque sus seguidores todavía no tienen la oportunidad de leer el resultado. Marta Riesco prefiere no dar pistas de fechas y tomarse con calma uno de los proyectos más importantes para ella.

De lo que no cabe duda es de que Marta y Antonio David disfrutan al máximo el tiempo que pasan junto al otro. Viven su relación con total naturalidad y comparten parte de sus planes, así como sus sentimientos. «Es lo que más amo», decía la periodista hace algunos días, por lo que nadie duda que Antonio David estará especialmente presente en este libro en el que hay ojos puestos incluso antes de que vea la luz.