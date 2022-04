La entrevista que ha concedido en exclusiva en SEMANA Olga Moreno sigue copando todos los titulares. Este miércoles, la portada de nuestra revista ha provocado un sinfín de reacciones en el entorno más cercano de la sevillana, incluidas Rocío Flores, quien ha vivido un tenso cara a cara con Marta Riesco en el plató de ‘Ya son las ocho‘. Allí, tanto a la reportera como la hija de Antonio David Flores se las ha visto con las caras largas. «No es mi mejor día», arrancaba diciendo la joven. Por su parte, la reportera ha contado lo que verdaderamente piensa sobre las declaraciones de la sevillana. Y aunque ha querido mostrarse cauta, lo cierto es que no ha podido evitar arremeter contra quien ha sido la pareja del malagueño durante los últimos 20 años.

«Ella ha dado muchas entrevistas a lo largo de su vida, con lo cual no era tan extraño», ha aclarado, nada más empezar a abordar el asunto. «Yo personalmente pienso que no la va a dar… Lo que menos me imagino es que ella va a dar esta entrevista. Pero Antonio David me avisa. A mí él me ha avisado en todo momento de que es muy probable que lo haga. Yo sabía en todo momento esto. Antonio David me dijo: ‘En algún momento Olga dará una exclusiva». Dicho esto, la periodista ha ido entrando en nuevos detalles sobre el tema más comentado del día. Así, ha compartido todo que se le pasado por la cabeza tras conocer las opiniones de Olga.

No le ha parecido bien que la empresaria no le haya comunicado a Rocío Flores que había concedido una entrevista a SEMANA «y que se agarre a la exsuegra y que no diga ‘he hecho una exclusiva’ en la que por cierto, tu padre no sale bien parado». No es el único detalle de la entrevista que le ha sorprendido. Tampoco le ha gustado que el malagueño haya dado determinadas indicaciones a su hija. «Lo que yo no sabía de toda esta historia es que te avise a ti (dirigiéndose a Rocío Flores) que yo no la nombre», ha espetado.

«Ella tiene todo el derecho del mundo a expresarse y hablar. Cada uno que diga lo que quiera», añadía, dejando claro que quiere ser conciliadora. Rocío la escuchaba con atención. Le ha recordado que su padre «lleva un año sin hablar de nada con nadie» y que se siente decepcionada con Olga porque «si sé que ha hecho una exclusiva no voy al cumpleaños». Según la joven, se ha enterado de las declaraciones de Olga en la mañana del miércoles. «Hoy vengo con tres tilas de más y no se me quiere entender».

Te interesará saber...