Marta Riesco aclara en qué punto se encuentra su relación con Rocío Flores

Este viernes, Antonio David Flores reaparecía públicamente y confirmaba su separación de Olga Moreno. El exguardia civil acusaba a ‘Sálvame’ de haber provocado el fin de su matrimonio y aprovechaba su intervención ante los medios para lanzar un capote a Marta Riesco, la periodista de ‘El programa de Ana Rosa’ con la que mantiene una estrecha amistad, tal y como han confirmado varios programas de Mediaset. Un día después del anuncio, la reportera ha explicado cómo se siente y ha aclarado en qué punto está su relación con Rocío Flores.

Manteniendo su firme deseo de mantenerse al margen del foco mediático, Marta Riesco era abordada a la salida de un restaurante el viernes por la noche y era preguntado acerca de su opinión sobre la confirmación de la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno. La periodista prefería guardar silencio y tan solo hacía hincapié en confirmar que se encontraba «muy bien y súper feliz». De la misma forma, la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ se mostraba rotunda y también reconocía que su relación con Rocío Flores seguía igual que siempre. «Está todo fenomenal«, comentaba para acallar los rumores que apuntan a que ambas habrían roto su relación de amistad.

Horas más tardes de su aparición pública, ‘Viva la vida’ hacía público el comunicado que Marta Riesco publicó en sus redes sociales en medio de la tormenta y que horas después decidía borrar. Una importante carta que ha llamado la atención de varios de los colaboradores del programa a raíz de una de las frases que esta llegó a utilizar: «Me han señalado con la letra Escarlata, no piensan parar«. Las mismas palabras que Antonio David Flores utilizó en su comunicado ante la prensa para salir en defensa de la periodista, aunque no la nombrara.

El comunicado que Marta Riesco intentó eliminar

Antes de dar un comunicado oficial en su programa, Marta Riesco llegaba a su límite y fruto de la presión a la que se había visto sometida en los últimos días utilizaba sus redes sociales para romper su silencio. Se trata de un post publicado a las cuatro de la mañana y que tan solo dos horas después eliminó de su cuenta de Instagram. «Llevo cuatro días sometida a un acoso totalmente insoportable por parte de algunos medios de comunicación. Se me está ridiculizando, vejando, metiéndose con mi físico del pasado, con mis amistades, que si me tomo cafés con unos o con otros, que si estaba tensa el otro día haciendo el directo, que mis compañeras están afilando cuchillos para hablar de mí…», escribía.

«Amigos me llaman en directo desde sus programas con sorna para que entre al trapo, ¡mis propios compañeros con los que empecé a poner micrófonos! No quieren saber cómo estoy, si no hacer carnaza de una persona que es trending topic sin haberlo querido. Yo que amo mi profesión y que desde hace diez años no hago otra cosa que trabajar y luchar por convertirme en lo que siempre he soñado, en una buena periodista… Me han señalado con la letra Escarlata, no piensan parar. Si entro criticarán que lo haga, y si no entro será porque tengo mucho que callar. ¿Dónde están las feministas ahora ayudándome a defender mi trabajo? ¿Dónde están ahora las feministas para pedir que no se me cuestione y ridiculice?», finalizaba.