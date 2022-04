Marta Pombo y su novio, Luis Zamalloa, están viviendo una de las etapas más increíbles de sus vidas. Y es que están esperando su primer hijo. Aunque ya conocen el sexo del bebé, ambos prefieren no desvelarlo todavía. Aún así, tienen preferencias. La hermana de María Pombo quiere que sea niña, pero Luis deja claro que quiere que el bebé sea niño. Lo tienen claro, pero tienen claro que lo importante es que darán a luz una vida. Y no hay nada más importante que eso.

La pareja acudió este pasado martes a un evento y a la salida, no dudaron en hablar con la prensa. A pesar de que estaba lloviendo, Marta y Luis se pararon con la reportera para contarle algunos detalles de cómo avanza el embarazo. La ‘influencer’ asegura que aunque lo está pasando mal a causa de las nauseas, también ha tenido antojos. «Tengo antojos dulces. Me dio por las napolitanas de chocolate, pero ahora les he cogido asco, mejor», dice entre risas.

La joven asegura que es un niño muy deseado y que su familia ha recibido la noticia con alegría y felicidad. Marta Pombo cree que sus hermanas también disfrutarán mucho de este nuevo bebé: «Un sobrino es de las mejores cosas que te pasan, yo cuando recibí a Martín fue de las mejores cosas que me pasaron, ahora les toca a ellas, a maría, sobre todo, vivirlo».

Marta Pombo habla de cómo está viviendo su primer embarazo

Vídeo: Europa Press.

Te interesará saber...