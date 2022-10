Marta Pombo y su pareja, Luis Zamolloa, están de enhorabuena. La pareja acaba de dar la bienvenida a su primera hija, una niña a la que han llamado Matilda. La hermana de María Pombo ha anunciado la feliz noticia en sus redes sociales. «Bienvenida al mundo, Matilda», ha escrito en su perfil de Instagram. «No os puedo explicar con palabras la perfección de bebé», dice, orgullosa, junto a una foto en la que aparece en la cama del hospital con su retoño en brazos.

Este bebé colma de felicidad a la pareja, que comunicaba la llegada de su primer hijo en común el pasado mes de abril. Tan solo unos meses después, el pasado septiembre, llegaba otro feliz momento para la pareja: se habían comprometido. Marta Pombo anunciaba emocionada que Luis Zamolloa había hincado la rodilla y le había pedido matrimonio. «Me lo pidió el 19 de agosto en Bilbao, un momento muy íntimo, estábamos solos en casa y me dijo que me iba a preparar el desayuno. No me olí nada en ese momento porque él es muy activo por las mañana. Bajé a desayunar, con mi cara dormida y él nervioso, pero tampoco me extrañaba… cuando acabamos de desayunar, me recogió todo el desayuno, yo seguía con el zumito y me dijo ‘tengo una sorpresa’. Me trajo una rosa de su jardín, pero me dijo que tenía otra sorpresa, se arrodilló y me pidió matrimonio», contaba, entre lágrimas.

La hermana de María Pombo y su prometido, Luis Zamolloa, tienen pensado casarse el 21 de octubre de 2023 en Madrid. No es una fecha elegida al azar. Todo lo contrario. Este día es el día que la joven salía de cuentas. Dentro de un año, la pequeña tendrá un año y podrá disfrutar de la boda de sus padres. Los planes de Marta y Luis es darse el ‘sí, quiero’ cuando su niña ronde su primer cumpleaños. «Ya es más personita, tiene un año y nos es más fácil organizarnos, queremos dedicarle su momento, que pase un año y que podamos dedicarnos a ella con tranquilidad y calma«, ha expresado la instagrammer.

«Va a ser una ceremonia civil, ni siquiera he pedido la nulidad matrimonial», ha adelantado Mata Pombo, quien ya ha pensado incluso en ampliar la familia. «Vamos a ir viendo», ha admitido recientemente. También ha reflexionado sobre cómo será el bautizo. Una ceremonia en la que veremos al clan Pombo al completo (María será la madrina) y al hermano de su prometido, Gorka.

Con la llegada de Matilda el pequeño Martín, el niño de María Pombo y Pablo Castellano, tendrá una nueva compañera de juegos. Los primos se llevan menos de dos años (Martín nació en diciembre de 2020), así que seguro se convertirán en la pareja perfecta de travesuras.