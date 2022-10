«El tema hormonal diría que lo estoy llevando bien. He tenido mis momentos de llorar por nada. De hecho, el día que nos fuimos del hospital, yo salía llorando, pero no de tristeza, estaba agotaba, no había dormido nada las dos últimas noches. Matilda solo se quedaba tranquila si estaba enganchada al pecho. No me había podido duchar, me sentía un despojo humano. He tenido algún bajón por el tema hormonas, pero por ahora bastante controlado».