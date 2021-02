Marta Pombo ha desvelado en sus redes sociales que su relación con su marido, Luis Antón, está rota así como se encuentra tras su ruptura.

Cuando Marta Pombo contrajo matrimonio con Luis Antón en septiembre de 2019 lo hizo en medio de muchos rumores. Poco antes de que se dieran el ‘sí, quiero‘ se acusó al joven de haberle sido infiel a Marta, especulaciones tras la que ella se sintió destrozada. Pocos confiaron entonces en que esta relación fuera para adelante y ha sido ella misma la que ha confirmado que se han dado un tiempo. Sigue existiendo mucho cariño entre ellos, pero parece no ser un motivo suficiente para continuar con su historia de amor. Después de dos meses fuera de las redes sociales y renunciando así a muchos contratos a los que estaba atada, la hermana de María Pombo está centrada en recuperarse y volver a su vida, aunque ya no sea cerca de su pareja.

«Luis y yo ahora mismo no estamos juntos«, ha dicho Marta confirmando así los rumores que la acompañaban desde hacía semana. La influencer ha desvelado que ha sido una decisión conjunta y que el único motivo por el que se han separado es porque no se estaban haciendo bien. Muchos años y experiencias vividas no borran de un plumazo todo lo que sienten por el otro, por lo que Marta Pombo ha destacado lo bonito que recuerda de su ya expareja. «Nos queremos muchísimo, somos muy importantes el uno para el otro en nuestras vidas. Para mí es una persona súper brillante y es una persona vitamina y bueno», ha dicho.

Vídeo: Redes sociales

Además Marta, ha querido aclarar que, aunque muchos rumores apuntaban a un posible embarazo, nada más lejos de la realidad. «No estoy embarazada, pero sí que tengo un problema intestinal que ya me estoy tratando y que me ha hecho engordar seis kilos. En estos meses me ha pasado de todo, he pasado el COVID con todos los síntomas habidos y por haber, me he lesionado el hombro…en mi línea», ha dicho. La mala suerte le ha acompañado en su ausencia de redes, pero no ha querido volver, pues se encuentra centrada en estar bien de nuevo. «Dejo las redes porque lo necesito por mi salud mental«, ha dicho.

Precisamente los rumores de embarazo, provocaron que Marta se derrumbara de nuevo. Por el momento, no quería dar explicaciones sobre su separación, ni entrar a desmentir o confirmar nada, pero, obligada por la situación, se ha grabado un vídeo contando cómo está, pese a todo. «Fue durísimo con todo lo del bulo del embarazo y todos los mensajes que me llegaron. He tenido que pedir ayuda a mi psiquiatra, con la que ya llevo trabajando varios meses porque no estoy bien», ha señalado la prescriptora. Normalizando así su situación, un hecho que han aplaudido muchos de sus seguidores, Marta centra todos sus esfuerzos en tomar las riendas de su vida.

No obstante, ha pedido respeto tanto para él como para Luis y es que más críticas y comentarios negativos no harían si no complicar su ruptura. «Lo necesitamos los dos muchísimo, necesitamos este respiro de tanta crítica y de tanta maldad, porque los mensajes que nos han llegado a llegar a los dos son muy duros y, por muy fuerte que seas, creo que te acaban derribando», ha añadido. De este modo, la hermana de María Pombo ha desvelado que en este instante lo importante no es tanto el trabajo, sino volver a ser la misma de siempre. Esa Marta sonriente que cautivó a sus seguidores.

«Voy a seguir fuera de redes, a pesar de perder los contratos laborales, es algo que asumo porque lo necesito, porque mi cabeza y mi salud mental es lo primero y ahora mismo no estoy bien», ha admitido. «Sigo con mi barbecho, como lo llamo yo, estoy oxigenando mi cabeza y mi cuerpo y mi corazón para volver con más ganas y desde luego retomar mi vida como yo era, con mi alegría y mi vitalidad», ha finalizado Marta en su video. Quien también se ha pronunciado al respecto ha sido Luis Antón, que ha compartido una fotografía de ambos cuando estaban juntos: «Como ya sabéis Marta y yo hemos decidido darnos un tiempo. No se trata de un enfado, una rabieta ni nada de eso. Se trata de buscar la felicidad, una felicidad que a día de hoy no éramos capaces de darnos. Así que ha tocado echarle pelotillas al tema y tomar esta dura decisión para volver a encontrarnos a nosotros mismos. Marta me ha dado los mejores años de mi vida y por eso siempre será súper especial para mí y siempre la querré». Sus palabras dejan claro la decisión que han tomado.